Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au făcut plângere penală pentru bărbatul care i-a amenințat în trafic. Ce declarații a făcut vedeta

Conform informațiilor oferite de reprezentanţii Poliţiei Prahova, Oana Zăvoranu a apelat numărul de urgențe (112) în jurul orei 13:00 și a semnalat faptul că a fost implicată într-un conflict cu un alt șofer în trafic, care este înarmat cu un cuțit.

„Sunt la poliţie. Îi fac plângere penală unui dement care a ieşit cu cuţitul la noi în trafic la ieşirea din Azuga. La un moment dat când a vrut Alex să intre într-o depăşire pe linie discontinuă să înaintăm în coloană, un psihopat a pus maşina perpendicular în faţa noastră, pe linia opusă şi a ieşit cu cuţitul la noi", a povestit vedeta atunci, conform spynews.ro.

Citește și: Oana Zăvoranu, cadourile scumpe pe care i le face des soțului. Câți bani scoate din buzunar vedeta

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au plecat într-o vacanță binemeritată pentru a se relaxa, însă a avut parte de un incident ce a făcut-o să sune de urgență la Poliție. Totul a pornit de la momentul în care soțul vedetei a încercat să intre într-o depășire pe o linie discontinuă, iar un alt șofer a blocat circulația, fapt care a dus la o situație neașteptată.

Ce măsuri a luat Oana Zăvoranu împotriva bărbatului care a amenințat-o cu cuțitul în trafic

Oana Zăvoranu nu a lăsat lucrurile așa și a luat toate măsurile necesare ca șoferul care i-a amenințat să fie pedepsit. Vedeta a făcut o plângere penală bărbatului, iar polițiștii i-au găsit cuțitele în mașină la percheziție.

„Am făcut plângere penală și eu și Alex. I-au găsit cuțitele, ambele cuțite la percheziția în mașină și urmează, după ce se întocmesc toate actele și se termină procedura de urmărire, să se meargă mai departe cu dosarele. Bănuiesc, că nu e la prima abatere din moment ce are cuțite prin mașină. Pentru amenințare și tentativă de omor, lucrurile se vor prefigura sumbru pentru el. (...) I-am zis și eu câteva, că nu m-a găsit nici pe mine prea calmă, dar problema este că te marchează, te enervează pentru că noi nu am avut nici măcar o șicanare în trafic cu individul ăsta”, a povestit vedeta, la Antena Stars.

Citește și: Cât a câștigat Oana Zăvoranu de pe urma afacerii sale. Vedeta are un pahar plin cu pietre swarovski. Ce dezvăluiri a făcut

Oana Zăvoranu a dezvăluit că bărbatul ar fi încercat să dea vina pe ei și le-ar fi spus polițiștilor că vedeta și soțul ei au ieșit cu cuțitul la el: „Inițial așa a zis, dar în declarație a recunoscut că a ieșit cu cuțitul, dar a zis că el a vrut doar așa, să ne atenționeze că nu facem bine. (...) Nu era băut, nu părea nici drogat. (...) Eu mă bucur că a fost calm Alex. Eu am fost mai recalcitrantă ulterior.”

„Noi am dat declarații, am depus plângere, am semnat procese verbale, am făcut tot, iar pe el și nevastă-sa i-am lăsat în secția de poliție.”, a mai adăugat Oana Zăvoranu, vizibil surprinsă de situația în care a fost pusă, conform sursei citate mai sus.

Serialul-fenomen Dragostea plutește în aer e acum în AntenaPLAY ▶ Vezi primele episoade AICI