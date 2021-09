Olivia Munn este însărcinată. Actrița și iubitul ei, John Mulaney vor deveni părinți pentru prima dată

Frumoasa actriță cu origini asiatice și americane, Olivia Munn și comediantul John Mulaney vor deveni părinți pentru prima dată. Frumoasa veste le-a fost dată fanilor de către John Mulaney, comediantul în vârstă de 39 ani.

El a decis să împărtășească cu toți cunoscuții vestea copleșitoare care îl face să se simtă împlinit. În cadrul show-ului Late Night with Seth Meyers, John a dezvăluit că el și actrița în vârstă de 41 ani vor deveni părinți în curând.

Olivia Munn, mamă pentru prima oară

John a povestit că ultimul an, din septembrie 2020, și până astăzi a fost un roller-coaster. Comediantul i-a spus gazdei show-ului că după ce a petrecut o lună într-o clinică de reabilitare, John s-a mutat în octombrie 2020 din casa fostei sale soții, Anna Marie Tendler.

Apoi în primăvară a întâlnit-o pe frumoasa Olivia care i-a arătat că dragostea poate fi simplă și împreună au trăit cele mai frumoase momente.

Cu Olivia alături de el, John a mărturisit că a reușit să depășească cele mai dificile momente.

“Am început această relație care s-a dovedit a fi ceva de-a dreptul frumos cu o persoană incredibilă. Și acum vom avea un bebeluș împreună. Aveam emoții acum că trebuia să vă dau vestea aceasta”, a mai adăugat John, potrivit Just Jared.

Comediantul și fosta sa soție, Anne Maria, și-au anunțat despărțirea abia în mai 2021, după o căsnicie de 7 ani. La doar câteva zile după, au apărut deja zvonuri legate de relația lui cu actrița Olivia Munn. Deși au încercat să-și păstreze relația privată, stând departe de lumina reflectoarelor, paparazzi au reușit să îi mai surprindă împreună atunci când ieșeau în oraș.

Cine e Olivia Munn

Olivia Munn este o actriță cu origini americane și asiatice care a devenit celebră datorită show-ului american Attack of the Show!, care a rulat pe micile ecrane din 2006 până în 2010. De atunci, Olivia a apărut în mai multe producții de succes precum Iron Man 2 (2010), Magic Mike (2012), Deliver Us from Evil (2014), Mortdecai (2015), X-Men: Apocalypse (2016) și multe altele.

Având un trup de invidiat și un chip angelic, frumusețea ei nu a putut trece neobservată, iar Olivia a are și o carieră de model. Frumoasa brunetă a semnat numeroase contracte cu branduri de top precum Neutrogena, Nike și Pepsi.

Chiar dacă ea și John sunt într-o relație de doar câteva luni, cei doi sunt mai îndrăgostiți ca oricând și extrem de încântați că vor deveni în curând părinți.