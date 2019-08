Olivia Newton-John a fost nevoită să reînveţe să meargă pe fondul luptei împotriva cancerului de sân în stadiu 4

De un an, Olivia Newton-John se luptă pentru a treia oară cu cancerul la sân. Actriţa a descoperit că boala s-a răspândit în tot corpul şi că o tumoră s-a instalat în coloana vertebrală.

Newton-John se luptă cun cancerul pentru a treia oară. În 1992, ea a fost diagnosticată cu cancer la sân. După un accident de maşină în 2013, doctorii au descoperit cancer şi la umăr. Anul trecut, artista din "Physical" a dezvăluit faptul că boala s-a răpândit la coloana vertebrală cu o tumoră la bază.

În ciuda bolii, vedeta anglo-australiană în vârstă de 70 de ani "este bine", a explicat ea într-un interviu acordat Entertainment Tonight: "Sunt cu adevărat bine, mă simt grozav", a insistat ea.

Din cauza cancerului, Olivia Newton-John a fost nevoită să reînveţe să meargă, a povestit ea: "A fost un an plin de provocări, pentru că mi-am rupt coccisul şi a trebuit să reînvăţ să merg şi să fac alte lucruri. Dar sunt puternică şi am revenit. Mă simt bine şi apreciez fiecare minut din viaţa mea".

"Foarte emoţionată" de mesajele fanilor săi, actriţa şi cântăreaţa s-a arătat mândră că inspiră oamenii prin faptul că povesteşte prin ceea ce trece. "Este o responsabilitate. Am o atitudine pozitivă în viaţa mea şi în faţa bolii. Sper să-i pot inspira şi pe alţii să fie la fel de pozitivi în povestea lor. Sunt fericită dacă îi distrez pe oameni, dar sunt şi mai fericită când îi ajut".

"Ştim că vom muri într-o zi, dar nu ştim când. Când primim un diagnostic de cancer sau unul care ne înfioară, ne imaginăm o dată limită. Aşa că, fiecare zi este un cadou", a spus actriţa săptămâna trecută la emisiunea "60 Minutes Australia".

Olivia Newton-John s-a născut pe 26 septembrie 1948, în Cambridge (Anglia). Când avea vârsta de 5 ani, familia ei s-a mutat în Australia. A debutat discografic în 1971, cu „If Not for You”. De atunci, a lansat numeroase single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale. Discografia sa cuprinde 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas”, apărut în 2016. A devenit cunoscută la nivel mondial graţie rolului din musicalul „Grease” (1978), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur. A jucat în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu” (1980), „It's My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).

Sursa : news.ro