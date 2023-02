Ozana Barabancea a publicat pe rețelele sociale o fotografie emoționantă cu fostul soț. Mesajul jucăuș pe care l-a transmis

Ozana Barabancea și-a luat urmăritorii prin surprindere cu una dintre cele mai recente fotografii publicate pe contul său de Instagram. Jurata de la Te cunosc de undeva! a postat o imagine, culeasă din arhivă cu ea și cu fostul ei soț de pe vremea când formau un cuplu, alături de un mesaj care a făcut deliciul cititorilor.

Citește și: Ozana Barabancea, imagine rară alături de fiul ei. Andrew a împlinit 22 de ani: „La multi ani, fiul meu iubit”

Cum au fost surprinși Ozana Barabancea și fostul soț în fotografia publicată de solistă

Fotografia publicată de soprană ia prin surprindere nu doar datorită prezenței fostului soț, ci și prin apariția Ozanei Barabancea, care era vopsită blond la acea vreme. Cu zâmbetul larg pe buze, cei doi s-au fotografiat extrem de apropiați unul de celălalt. Alături de imaginea de colecție, solista a publicat și următorul mesaj:

„El e autorul… eu sunt mama lor”.

Precum era de așteptat, mesajele de admirație au curs la postarea juratei de la Te cunosc de undeva!. Unul dintre ele chiar a deplâns sfârșitul relației dintre cei doi:

„Frumoși… păcat că nu a fost să fie”/„Parcă...sunteți de la Hollywood..”/„Băiatul îi seamană. Frumoși părinți, frumoși copii!”/„O pereche minunată”, au fost o parte dintre comentariile primite de Ozana Barabancea din partea fanilor săi, potrivit Libertatea.

Citește și: Ozana Barabancea, în lacrimi la Te cunosc de undeva: „M-a răscolit acest moment!”

Care au fost declarațiile Ozanei Barabancea la vremea divorțului: „A fost mare iubire între noi”

Ozana Barabancea și Sorin Terinte au divorțat în anul 2004, după ce fostul soț i-ar fi fost infidel. Cu toate acestea, foștii parteneri au decis să rămână în relații civilizate, de vreme ce au și doi copii împreună. La un moment dat, artista a făcut și câteva declarații despre acea perioadă tristă din viața ei:

„Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente cumplit de grele. Două zile, la operă, stăteam cu partitura în mână și nu puteam să cânt nimic. Nu mă puteam concentra. Ne-am iertat și cu fostul soț. A venit și cu prietena lui la noi, am mâncat cu toții la masă. Nu o consider o străină, femeia nu are nicio vină că am divorțat. E o fată civilizată, când ne strângem toți râdem de ne tăvălim pe jos.”, a declarat Ozana Barabancea, potrivit sursei menționate mai sus.

Ozana Barabancea a mărturisit că divorțul nu a afectat-o doar pe ea, ci și pe cei doi copii:

„Copiii au suferit în urma acestui divorț, erau mici atunci. El a fost un bărbat frumos și consecințele frumuseții masculine s-au revăzut în viața lui. A fost mare iubire între noi, am cântat împreună în Anglia, au fost momente foarte frumoase. Acum el are a treia nevastă, s-a terminat, gata. Ne vorbim, dar nu ne mai întâlnim, să nu o supărăm pe actuala nevastă, dar e bine că se întâlnește cu copiii. Tata e tata, indiferent cât de rău este. Eu le-am făcut o educație clară copiilor de mici. Mi-e frică de anturaje, îi mulțumesc pandemiei. Gloria a început să studieze pianul, citește, nu are nevoie să socializeze foarte mult, băiatul e cu prietena lui. Eu văd ce se întâmplă în școli, abia aștept să termine liceul fata mea.”, a mai spus solista, citată de sursa menționată.

Citește și: Fiul Ozanei Barabancea a suferit un grav accident de motocicletă. Cum se simte Andrew în prezent, după recuperare

De ce nu și-a mai refăcut viața după divorț Ozana Barabancea: „De la o anumită vârstă ai tabieturile tale”

Deși fostul soț și-a refăcut viața amoroasă, Ozana Barabancea nu a mai dorit să facă acest pas, în ciuda faptului că cei doi copii au încurajat-o să își găsească un nou partener. Jurata de la Te cunosc de undeva! a oferit și câteva declarații pe seama acestui subiect:

„Cred că am devenit foarte cerebrală. De la o anumită vârstă ai tabieturile tale și este greu să te obișnuiești cu o nouă persoană. Să ies la un suc, la un pahar, să facem un proiect împreună, aș accepta. Să am o relație cu cineva care să vină, să doarmă la mine, să vină în casă la mine, cred că ar fi prea mult și nu cred că asta ar vrea copiii mei și nici eu.”, a mai spus cântăreața într-o emisiune de la Antena Stars, citată de Libertatea.

Provocări dure și tensiuni pe măsură în lupta pentru imunitate ▶ Vezi episodul nou America Express în AntenaPLAY