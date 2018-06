Paula Seling nu se oprește din slăbit! Are o siluetă de adolescentă la 39 de primăveri

La 39 de primăveri, Paula Seling s-a reinventat! Cunoscuta artistă a pierdut foarte multe kilograme, iar cea mai recentă fotografie cu ea i-a lăsat fără cuvinte pe fanii ei.

Paula Selinga dat jos foarte multe kilograme. Dacă în trecut i s-a reproşat că a adăugat câteva kilograme, recent, vedeta s-a pozat la sală şi le-a demonstrat tuturor că a reuşit să câştige lupta cu kilogramele în plus. Ba mai mult, Paula Seling nu mai are pic de grăsime, are o talie foarte mică şi picioarele subţiri.

Interpreta le-a arătat tuturor cât de mult a slăbit. A muncit foarte mult la sală şi rezultatele sunt spectaculoase. Artista arată asemenea unui model.

„Ce, dacă trag la sală, crezi că iau mai puțin delicat, notele înalte? Lăsând gluma, sala de sport e unul din locurile unde mă simt foarte bine.” a scris Paula Seling.