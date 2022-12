Îndrăgita artistă este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi. De când a divorțat de soțul ei Radu Bucura, care i-a fost și manager, Paula Seling strălucește din ce în ce mai mult. Iată ce a postat artista pe rețelele sociale!

Paula Seling radiază după divorțul de Radu Bucura! Artista și-a etalat decolteul generos pe rețelele sociale

Cântăreața și-a luat prin surprindere fanii, după ce s-a aflat că ea și Radu Bucura au divorțat după 17 ani de căsnicie, timp în care el a fost și managerul artistei. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire de peste un dceeniu, însă drumurile lor s-au separat.

Paula Seling s-a ocupat, în continuare, de cariera sa muzicală, iar după seprare vedeta radiază din ce în ce mai mult!

Recent, ea a postat o imagine pe pagina sa de Instagram, în care apare într-o rochie roșie, care îi pune în evidență trăsăturile. Artista nu a uitat de accesoriile de la gât, astfel că pare desprinsă din poveștile cu prințese.

Vedeta a anunțat că a filmat un colind, iar videoclipul va apărea în curând pe canalul de YouTube.

„Bună dimineața ! În câteva clipe ne vedem la Neatza cu Razvan si Dani unde puteți vedea imagini de la filmarea celui mai recent colind. E adevărat, am filmat la Balea Lac unde a început construcția hotelului de gheață .Videoclipul va fi lansat pe canalul meu de youtube in curând”, a scris Paula Seling, în dreptul fotografiei care a strâns numeroase aprecieri și comentarii.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Paula Seling a dat câteva detalii din spatele filmărilor pentru Cel mai frumos colind.

„A fost foarte greu să rezist întreaga zi, la filmări, în picioarele goale prin zăpadă și îmbracată în rochie, pot afirma cu tărie asta! Dar, dupa cum știți, pentru mine, arta nu cere sacrificii, ci implicare 100% a ceea ce sunt eu, atât sufletește, cât și fizic.

Așa s-a întâmplat și la cele mai recente filmari, de la Bâlea Lac, unde am dorit să am cadre spectaculoase, cu orice preț...chiar și cu prețul de a fi stat, la minus 9 grade, îmbrăcată în rochie. Sperăm să nu aibă urmări!

Cred că a fost cel mai friguros videoclip la care am participat, pentru că am trecut prin filmări la -9 grade în rochie. Am vrut să exprimăm o anumită stare și nu mi s-a părut că efortuile au fost prea mari chiar dacă am înghețat.

Sunt și câteva imagini pentru care ne-am hotărât să filmez desculță, în zăpadă. Da știu, dar a ieșit foarte frumos, cadrele cu petalele, desculță în zăpadă mi se par foarte sugestive. N-a fost ușor, au fost lucruri făcute pe loc, un foc de tabără.

Este un nou clip pentru o piesă de iarnă, un cântec vechi, cu parfum <<arhaic>>, mistic, plin de culori contrastante, pe care-l lansez in aceasta perioada magică”, a declarat Paula Seling, în exclusivitate pentru publicația citată.

Motivul pentru care Paula Seling și Radu Bucura au divorțat după 17 ani de căsnicie

Artista a mărturisit, într-un podcast de pe YouTube, motivul pentru care a divorțat de Radu Bucura, scrie Spynews.

„Am lucrat foarte multe lucururi frumoase împreună, multe videoclipuri, multe piese, multe momente.

Și la Eurovision, el a fost autorul ideii pianului de sticlă, care cumva, cu dublu capăt, care a fost ca o emblemă pentru noi atunci, în 2010

El s-a ocupat o foarte mare perioadă de timp de ceea ce a însemnat bookingul meu și am fost, într-adevăr, parteneri de afaceri”, a mărturisit Paula Seling.

