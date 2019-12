Pe cine iubește Ovidiu Lipan Țăndărică? Cum au fost filmați artistul și iubita sa mult mai tânără! - Video

La 66 de ani, Ovidiu Lipan Țăndărică este, fără îndoială, unul dintre cei mai norocoși bărbați din România. Celebrul artist are o iubită care nu-l ține sub papuc, iar imaginile obținute de cei de la Spynews.ro sunt dovada! Îndrăgitul toboșar are alături o femeie care-i oferă toată libertatea de care are nevoie.

Recent, cei doi și-au făcut apariția în oraș. Iubita artistului a fost protagonista unor gesturi de senzație! La un moment dat, Ovidiu Lipan Țăndărică și partenera sa au fost nevoiți s-o ia pe drumuri diferite.

Momentele de tandrețe dintre cei doi s-au încheiat în momentul în care mașina pe care o aștepta artistul și-a făcut apariția. Fără să stea pe gânduri, Ovidiu Lipan Țăndărică a urcat în autoturismul respectiv și s-a făcut nevăzut.

sursa: Antena Stars