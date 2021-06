Pepe, dezvăluiri despre divorțul de Oana Zăvoranu. Care a fost, de fapt, motivul rupturii relației, din perspectiva artistului

Pepe a făcut mărturisiri, în podcastul lui Damian Drăghici, dspre cauzele divorțului cu Oana Zăvoranu și despre sentimentele pe car ele nutrește față de acea relație. Artistul își descrie căsnicia cu Oana Zăvoranu ca pe o „greșeală a tinereții”, amintindu-și de neplăcerile care au avut loc în cuplu în ultimul an de relație.

Pepe a declarat că faptul că Oana Zăvoranu l-a înșelat cu Tudy a fost picătura care a umplut paharul, pentru că relația oricum se degradase considerabil. Pepe a mărturisit că toate procesele și certurile în care protagonistă era Oana Zăvoranu îi afectau și lui relațiile sociale:

”Niciodată nu am pus eu punct. Nu mai era ok în ultimul an cu Oana. Era numai într-un proces, într-o ceartă cu toată lumea, într-o angoasă, numai așa. Când s-a dus și cu băiatul pe partea cealaltă, am găsit motivul, gata, la revedere. A fost picătura care a umplut paharul. Bine... putea să fie paharul și gol, cu picătura asta se umplea. A fost exact ceea ce aveam nevoie ca să scap, pentru că uneori aveam senzația că nu o să scap și mă certam cu toată lumea. Cumva, aveam o distanță față de toată lumea, pentru că ea ataca pe toată lumea”, a mărturisit Pepe.

Citește și: Oana Zăvoranu, de nerecunoscut într-o poză din adolescență. Cum arăta vedeta în urma cu 30 de ani

Pepe, despre căsnicia cu Oana Zăvoranu: „Când mă uit înapoi, nu-mi vine să cred că am fost eu”

Pepe se descrie ca un familist convinsă, însă își descrie căsnicia cu Oana Zăvoranu ca pe o greșeală a tânărului pe care acum nu-l mai recunoaște:

”Pepe a fost mișto rău de tot ca soț. Acum nu mai este. Mie mi se pare că dau totul într-o relație, adică, ca orice om, am și greșeli și scăpări, dar indiferent de greșeală, cu vorba sau cu fapta, din punctul meu de vedere am protejat întotdeauna familia. Când mă uit înapoi nu-mi vine să cred că am fost eu. Tot respectul, atât timp cât se discută civilizat, când nu ai cu cine să discuți nu stai de vorbă. În cazul de față, nici măcar nu vreau să-i pronunț numele. Dacă tot apare fără motiv la TV, să nu apară că am vorbit eu de ea, pentru că vorbește prost de ani de zile din frustratre, pentru că nu-i mai răspund. Dacă i-aș răspunde, ar fi ok”, a declarat Pepe.

Citește și: Oana Zăvoranu, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat cu moștenirea de milioane de euro. Ce a făcut cu averea

Pepe a dat de înțeles că este deranjat de comentariile pe care le face în prezent Oana Zăvoranu despre el. Artistul spune că acea căsnicie a reprezentat o greșeală din care a învățat multe lucruri.

”Mi se pare cea mai greșeală din viața mea. Ea este cea mai mare greșeală din viața mea, dar am învățat foarte multe și învățând foarte multe din această greșeală, de aceea nu vreau să mai am legătură cu ea. Mă uit în trecut și nu îmi vine să cred: ”Mă, ce a fost în capul meu?”. Nu-mi pare rău, că eu pentru dragoste și iubire, pentru ceea ce susțin, mă cert cu toată lumea, mă duc pe drumul meu, cum simt eu. Dar când arunci cu noroi mi se pare mult. Nu a mai fost să fie, de ce mă ataci? Am văzut acum câteva zile, numai tâmpenii spune. Dacă aș sta să le dezvolt, i-aș da motiv să apară la televizor”

Declarațiile lui Pepe vin după ce Oana Zăvoranu și-a exprimat opinia referitoare la relația și la divorțul de Pepe. De asemenea, vedeta și-a spus și părerea referitoare la căsnicia pe care Pepe a avut-o cu Raluca Pastramă, precizînd că ea consideră că cei doi nu s-au iubit niciodată.