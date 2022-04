Pepe, imagini înduioșătoare cu fiica sa cea mică, de ziua ei. Cum arată și cât a crescut Rossa

Rosaa, fiica cea mică a lui Pepe a împlinit 7 ani, iar tatăl său a publicat pe rețelele sociale imagini înduioșătoare cu micuța. „Fericirea mea! La mulți ani!”, a scris Pepe pe contul său de Instagram, în dreptul fotografiilor publicate.

Și Rossa a publicat pe contul său de Instagram o fotografie cu ea la 7 ani.

„La mulți ani cu sănătate, îngeraș frumos”. „La multi ani drag fata frumoasă!”, „La mulți, mulți ani înainte păpușică frumoasă”, sunt câteva dintre urările primite de Rossa în comentarii.

Pepe are de ce să fie mândru, pentru că atât Rossa, cât și Maria sunt două fete frumoase și talentate. Mezina a apărut în unul dintre videoclipurile artistului, cântând alături de tatăl său.

Totodată, Maria este mai înclinată spre sport, fiind pasionată de tenis.

Bucuria pentru Pepe se va tripla în curând, pentru că va deveni tată pentru a treia oară. Iubita lui, Yasmine, așteaptă un băiețel.

Artistul care va prezenta Te cunosc de undeva! mai are două fiice superbe din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă.

Pepe a făcut marele anunț în cadrul unui concert, în timp ce iubita sa îl privea cu lacrimi în ochi de mândrie. Cântărețul a anunțat că o să fie pentru a treia oară tătic, însă de data aceasta va avea un băiețel, potrivit spynews.ro.

„Vreau să vă mărturisesc și vouă un secret care ține de mine și de viața mea persoanlă, sunt atât de fericit și trebuie să împart cu oamenii care mă iubesc atât de tare. Voi fi tătic și voi avea un băiețel. Mulțumesc, Yasmine, din suflet. Cel mai frumos cadou!”, a mărturisit Pepe în timpul concertului, vizibil emoționat, dar extrem de entuziasmat.

Cântărețul și-a găsit fericirea în brațele lui Yasmine Ody, după separarea de Raluca Pastramă. Chiar dacă la început le-a fost dificil să se declare un cuplu și au ținut totul ascuns de luminile reflectoatelor, Pepe și-a luat inima în dinți și a început să publice cât mai multe imagini cu cea care l-a cucerit.

„De ce să privez o următoare relație de frumusețea de a avea un copil? (…) Aș fi super egoist. De ce să nu oferi șanse fiecărei femei din viața ta, să îi oferi aceeași șansă. Ai toate vacanțele din lume, ai tot respectul”, spunea artistul la începutul relațiie cu iubita sa, conform Antena Stars.

Fiicele lui Pepe și ale Ralucăi Pastramă vor avea un frățior, dar și o surioară, pentru că și Raluca Pastramă este însărcinată și va aduce pe lume o fetiță.

"Da, este adevărată informația dumneavoastră. Sunt gravidă. Suntem foarte fericiți. Ibrahim mi-a dovedit că mă iubește, iar acest copil este rodul dragostei noastre. Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru pentru că nu-mi place să fiu subiect de presă", a declarat Raluca Pastramă pentru CanCan.

