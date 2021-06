Pepe, declarații recente despre noua lui iubită, după o plimbare cu mașina: „Sunt liber să fac ce vreau”

Pepe a fost surprins de paparazzi pe străzile din Capitală, unde era în mașină cu noua sa iubită, așa cum ne-a lăsat să credem, chiar dacă nu a confirmat cu adevărat acest lucru.

Pepe, primele declarații despre noua lui iubită

Pepe a fost surprins de paparazzi pe străzile din București și a ținut să le transmită câteva cuvinte, prin intermediul rețelelor de socializare administrate de el. Într-un mod ironic, el ține să-i atenționeze pe curioși despre faptul că ar fi într-o relație și și-ar dori să fie contactat telefonic pentru informații cu privire la acest aspect, nu să fie urmărit în trafic de presă.

„Am tot apărut în presă și am fost sunat de jurnaliști dacă sunt într-o relație cu o fată pe nume Yasmine. Deci chiar nu știu. Pe bune, te duci într-un club, te săruți și tu cu cineva și pac știre, poate că nu e cazul. Sunt liber să fac ce vreau”, spune el pe rețelele de socializare, în timp ce se afla în mașina personală alături de posibila sa iubită. Prin această declarație ironică, el a dezvăluit indirect faptul că este adevărat și cei doi ar forma un cuplu.

Supărat puțin pe paparazzi care îi urmăreau în trafic, el i-a pozat și a vrut să le dea un interviu.

„Voiam să le dau interviu. Am văzut cum încercau să mă prindă în trafic să facă poze de paparazzi. Mai bine mă sunau. Eventual chemau și o gagică să facem poze, mă lasai?”, mai spune el, cerându-i voie tinerei.

Pepe, dezvăluiri despre divorțul de Oana Zăvoranu

Pepe a declarat că faptul că Oana Zăvoranu l-a înșelat cu Tudy a fost picătura care a umplut paharul, pentru că relația oricum se degradase considerabil. Pepe a mărturisit că toate procesele și certurile în care protagonistă era Oana Zăvoranu îi afectau și lui relațiile sociale:

”Niciodată nu am pus eu punct. Nu mai era ok în ultimul an cu Oana. Era numai într-un proces, într-o ceartă cu toată lumea, într-o angoasă, numai așa. Când s-a dus și cu băiatul pe partea cealaltă, am găsit motivul, gata, la revedere. A fost picătura care a umplut paharul. Bine... putea să fie paharul și gol, cu picătura asta se umplea. A fost exact ceea ce aveam nevoie ca să scap, pentru că uneori aveam senzația că nu o să scap și mă certam cu toată lumea. Cumva, aveam o distanță față de toată lumea, pentru că ea ataca pe toată lumea”, a mărturisit Pepe.

”Pepe a fost mișto rău de tot ca soț. Acum nu mai este. Mie mi se pare că dau totul într-o relație, adică, ca orice om, am și greșeli și scăpări, dar indiferent de greșeală, cu vorba sau cu fapta, din punctul meu de vedere am protejat întotdeauna familia. Când mă uit înapoi nu-mi vine să cred că am fost eu. Tot respectul, atât timp cât se discută civilizat, când nu ai cu cine să discuți nu stai de vorbă. În cazul de față, nici măcar nu vreau să-i pronunț numele. Dacă tot apare fără motiv la TV, să nu apară că am vorbit eu de ea, pentru că vorbește prost de ani de zile din frustratre, pentru că nu-i mai răspund. Dacă i-aș răspunde, ar fi ok”, a declarat Pepe.

