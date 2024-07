Pescobar a fost acuzat că nu i-a trimis 100 de euro unei tinere care a luat notă maximă la Bac. Cum a reacționat afaceristul

Pescobar a anunțat înainte de începerea examenului de Bacalaureat că îi va remunera pe elevii care iau nota 10 la Bac la toate materiile.

Pescobar a dorit să facă un gest frumos pentru elevii care iau notă maximă la toate materiile de la examenul de Bacalaureat. Afaceristul și-a dorit ca prin acest gest să susțină educația.

El a promis că va da fiecărui elev care a luat nota 10 la toate materiile de la Bac câte 100 de euro. Acum este acuzat că nu și-a respectat promisiunea.

Cum a reacționat afaceristul la acuzațiile primite

Pescobar s-a interesat de elevii care au promovat examenul de Bacalaureat cu media 10 și le-a trimis câte 100 de euro celor care au îndeplinit criteriile.

„Facem așa: cine ia 10 la Bac are 100 de euro de la mine. Toți care iau 10 din toată țara, nu mă interesează câți sunt. Nu contează numărul lor. Haide, cu învățătură că asta e cheia succesului… una din ele. Cartea e sfântă. Spor la învățat, copii!” spunea el pe rețelele de socializare.

Recent, a fost acuzat că nu-și repstectă cuvântul dat și că o tânără, care a promovat cu media 10 examenul maturității, nu a primit suma promisă.

„Vezi că te caută o fată care a luat 10 la Bac și te faci că n-o vezi”, i-a scris un urmăritor pe TikTok, cerându-i să-și respecte promisiunea.

Afaceristul i-a răspuns imediat, spunându-i că este un video mai vechi și că deja a contactat-o pe respectiva elevă, care și-a primit banii. De asemnea, acesta a spus că este dispus să-i trimită și persoanei care a lăsat comentariul bani.

„Fata care mă caută... acela este un video de 3-4 zile, de cum a ajuns video la mine, de acum 3 zile am contactat-o și i-am trimis suta de euro. Îți bag și ție 100 pe Revolut, să-ți iei două beri și una să-ți rămână în gât”, i-a transmis Pescobar.

Patronul de la Taverna Racilor a pornit acest ”trend”, dorind să susțină educația. Mulți au încercat să-l păcălească, însă acesta a verificat fiecare notă. În România, 39 de candidați au absolvit cu media 10.

„Vă rog să îmi dea mesaj doar copiii care au luat media 10 la BAC. Toată țara ar trebui să se mândrească cu ei.

Deja am primit 180 de mesaje că toți au luat 10. Văd că sunteți buni la editat, dar fiecăruia în parte eu îi cer numele și ID-ul și verific în platforma edu. Am zis la nota 10. Mie îmi pare rău, v-aș fi dat la toți. Nu merge cu 9,80. Fac ce mă pronunț”, le-a transmis el celor care au dorit să-l păcălească.