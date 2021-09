Phil Collins are probleme grave de sănătate. "Abia mai pot ține bețele de la tobă în mâini". Ce mărturisiri a făcut cântărețul

Phil Collins, în vârstă de 70 de ani, baterist și vocalist, a vorbit deschis despre problemele de sănătate pe care le are și cum acestea îi afectează cariera de câțiva ani încoace, conform People.

Phil Collins a vorbit într-un interviu pentru BBC Breakfast despre probleme de sănătate pe care le are și despre faptul că nu mai poate cânta la tobe cum trebuie din cauza asta. "Mi-ar plăcea să mai fac asta, dar pur și simplu abia mai pot să țin un băț cu mâna aceasta. E o provocare pentru mine, sunt unele afecțiuni fizice care mă împiedică", a mai spus el.

Fiul lui Phil Collins, Nic Collins, a preluat sarcinile la tobe în locul tatălui lui, dar asta nu înseamnă că muzicianul nu este frustrat că nu mai poate cânta la instrument împreună cu trupa Genesis, a scris presa străină.

"Este frustrant, pentru că mi-ar fi plăcut să cânt împreună cu fiul meu", a spus Collins pentru BBC.

Genesis confirm their highly anticipated return to North America for the first time in 14 years. The Last Domino? Tour 2021 will have @tonybanksmusic @PhilCollinsFeed & Mike Rutherford playing major cities across the U.S. & Canada this November & December.https://t.co/GbrCBa28hP pic.twitter.com/92wP6mg3ld