Fanii obișnuiesc să arunce cadouri pe scenă artiștilot, dar cel mai recent lucru a stârnit o reacție diferită. Cântăreața Pink a primit o pungă cu cenușă umană de la un fan.

Pink a avut parte de un gest bizar din partea unui fan pe scenă. Momentul în care a aruncat cu cenușa mamei sale în artistă | Profimedia/TikTok

Pink a rămas uluită după ce un fan a aruncat cenușa mamei sale pe scenă, în timp ce ea cânta în Londra. Cântăreața a fost surprinsă la festivalul BST Hyde Park în timpul unei interpretări a hitului ei Just Like A Pill. Dar nu se aștepta la ce avea să urmeze.

Pink, reacție neașteptată când a primit o pungă cu cenușă de la un fan. Ce s-a întâmplat

Într-un videoclip de la concert, cântăreața în vârstă de 43 de ani este surprinsă în timp ce ridică, ezitând, punga cu rămășițe umane aruncată pe scenă. Aceasta îl întreabă: „E mama ta aici?”.

Citește și: Cum arată acum P!nk și care e adevărul despre silueta ei. Fanii au fost surprinși să o vadă în costum de baie, fără editări

Ea continuă: „Nu știu ce să simt în legătură cu asta”. Vedeta pop pune apoi punga înapoi pe scenă și continuă să-și termine melodia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cântăreața și-a continuat lista cu piese și a cântat melodiile care au făcut-o celebră și care au fost pe buzele tuturor ani întregi. Aceasta se află în turneu mondial, iar în cadrul concertului din Londra, de la un festival celebru care are loc anual acolo, Pink a avut parte de această surpriză neașteptată.

Cine este și cum a devenit celebră Pink. Cât de mare este familia ei

Pink este mama a doi copii minunați care îi înseninează viața: o fetiță pe nume Willow și un băiețel pe nume Jameson. Artista este mândră de familia pe care și-a construit-o și a vorbit de multe ori despre „meseria” de a fi mămică. De când are copii, Pink se simte mult mai împlinită, iar cele două minuni ale ei, Willow, în vârstă de 10 ani, și Jameson, în vârstă de 4 ani, sunt cea mai mare bucurie a ei.

Citește și: Pink și fiul ei de trei ani, infectați cu coronavirus! Artista a donat o sumă uriașă luptei împotriva COVID-19: „Un eșec al Guvernului, o parodie absolută!”

Pink a devenit mamă pentru prima dată în anul 2011. Șase ani mai târziu, Pink a dat naștere unui băiețel, care acum are 4 ani. Jameson, un băiețel jucăuș și energic, a completat perfect tabloul lor de familie.

Pink, sau P!nk, pe numele său real Alecia Beth Moore a devenit celebră în întreaga lume în anul 2000, când a lansat albumul Can't Take Me Home. De atunci, stilul său nonconformist și vocea de excepție au propulasat-o în topurile muzicale, artista fiind deținătoare a două premii Grammy.

În ceea ce privește viața sentimentală, Pink s-a căsătorit cu motociclistul Carey Hart în anul 2006, aceștia cunoscându-se încă din anul 2001. În 2005 artista l-a cerut în căsătorie pe motociclist, într-un mod cel puțin spus inedit, folosind două table, una pe care scria „Te căsătorești cu mine?” și cealaltă pe care scria „Vorbesc serios”.

Căsnicia lor a avut suișuri și coborâșuri pentru că la un moment dat s-a pus problema divorțului.

Despărțirea nu a mai avut loc, pentru că cei doi au anunțat în 2010 că s-au împăcat, iar în 2011 au adus-o pe lume pe Willow, fiica lor.

Pink și soțul său își cresc cu grijă cei doi copii. După cele două nașteri, artista nu mai arată ca în momentul în care a devenit celebră. Recent, artista a fost surprinsă de paparazzi în costum de baie și, deși a luat în greutate, zâmbetul evidenția faptul că familia o face să fie o femeie împlinită.