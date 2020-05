Dramă de nedescris! Povestea cutremurătoare a Mirabelei Dauer: "S-a întors cu fața la perete și a murit"

Mirabela povestește cum tatăl său a trecut la cele sfintei mai devreme decât trebuia. Experiența dureroasă și tristețea de pe chipul cântăreței au fost greu de acceptat de către părintele său. Mirabela consideră că despărțirea de nepotul său i-a grăbit moartea tatălui ei.

Relația pe care o are cu fiul ei

După o viață de cuplu în care a suferit bătăi, umilințe și infidelități, vedeta a trebuit să suporte cea mai grea lovitură: despărțirea de propriul copil. Din păcate, chiar și după ani, relația dintre ea și fiul său nu este una tocmai optimistă.

"Eu nu o consider pe Mirabela mama mea, ci o solistă de muzică uşoară care îmi este datoare cu nişte bani!", a declarat fiul artistei.

Mama și fiul s-au revăzut pe când Nanu avea 12 ani, însă nimic nu a mai putut fi ca la început. Cel pe care l-a adus pe lume nu este dornic de o relație cu mama sa. Cu toate acestea, Mirabela mărturisește că în ciuda suferinței prin care a trecut, a fost nevoită să treacă peste durere și să își continue viața.

Am suferit mult, dar m-am lecuit de el! Dacă nu vrea să mă vadă, asta e! Dumnezeu mi-e martor că am făcut tot ce a ținut de mine ca să îi fiu aproape! Gata, nu mă mai interesează ce face, în ce țară locuiește, pentru mine, este un capitol închis! Mă doare situația asta mult, însă am învățat să trăiesc așa, fără fiul meu aproape.