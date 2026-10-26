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Povestea de viață a Mirelei Retegan. Cât a suferit după divorț și cum a reușit să-și refacă viața

Mirela Retegan este un nume extrem de cunoscut la noi în țară. Deși faimoasa femeie de afaceri nu a avut deloc o viață ușoară, a reușit să se ridice de fiecare dată când a simțit că nu mai poate. Iată cum a reușit să își refacă viața după divorțul de Cornel Sorian, tatăl fiicei sale!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 13:07 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 13:47
Povestea de viață a Mirelei Retegan | Instagram
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Mirela Retegan este una dintre cele mai cunoscute persoane de la noi din țară, Aceasta este fondatoarea Zurli, gașca care a bucurat milioane de copii, timp de foarte mulți ani.

Recent, ea și Maya, fiica ei, au făcut parte din emisiunea Asia Express, acolo unde au de monstrat cât de puternică este conexiunea pe care o au. Aventura pe Drumul Mătăsii s-a terminat pentru ele în stage-ul opt al concursului, dar ambele au părăsit Asia cu inima plină de fericire.

Povestea de viață a Mirelei Retegan. Cât de mult a afectat-o divorțul

Mirela Retegan a avut o căsnicie cu Cornel Sorian, fostul solist al trupei Stigma, în urmă cu foarte mulți ani. La început, cei doi nu au avut neapărat cea mai bună impresie unul despre celălalt, însă, în timp, s-au apropiat și au început o poveste de dragoste.

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Din relația lor s-a născut Maya, fiica pe care Mirela Retegan a pus-o ulterior pe primul loc în toate deciziile sale importante.

Deși au avut împreună un copil, relația dintre Mirela Retegan și Cornel Sorian s-a încheiat în cele din urmă. Separarea a fost una dureroasă, iar vedeta a recunoscut că i-a fost extrem de greu să accepte noua realitate. Maya avea doar patru ani când părinții ei s-au despărțit, iar Mirela Retegan a trebuit să gestioneze propria suferință în timp ce încerca să îi ofere fiicei sale stabilitatea de care avea nevoie.

Într-un interviu acordat publicației Life.ro, publicat în martie 2017, fondatoarea Găștii Zurli a povestit cât de dificilă a fost acea perioadă și cum a învățat să își controleze emoțiile în funcție de responsabilitățile pe care le avea.

Într-o altă confesiune, făcută la Antena 1, în martie 2018, vedeta a dezvăluit că i-au trebuit ani întregi pentru a accepta despărțirea.

„Am suferit patru ani! Îmi era foarte greu să accept că eu nu mai știu unde e”, a povestit Mirela Retegan în cadrul emisiunii „Totul pentru dragoste”.

Prima căsnicie a Mirelei Retegan. A plecat de acasă pentru bărbatul iubit

Povestea sentimentală a Mirelei Retegan a început devreme. La vârsta de 19 ani, aceasta s-a îndrăgostit de un bărbat cu zece ani mai mare decât ea.

Relația nu a fost privită cu ochi buni de părinții săi, însă tânăra a ales să își urmeze sentimentele și a plecat de acasă pentru a se căsători cu bărbatul iubit.

Prima căsnicie nu a durat foarte mult. Potrivit relatărilor făcute de vedetă în emisiunea „Totul pentru dragoste”, după divorț a rămas singură și a fost nevoită să își reconstruiască viața de la zero.

A fost o perioadă care a pus-o în fața unor schimbări importante și care a pregătit-o, fără să știe, pentru alte încercări.

Ce a spus fosta concurentă de la Asia Express despre despărțirea de tatăl fiicei sale

Chiar dacă despărțirea de Cornel Sorian a afectat-o profund, Mirela Retegan a încercat să nu lase suferința personală să influențeze relația fiicei sale cu tatăl ei.

Vedeta a recunoscut că au existat momente în care ar fi vrut să spună lucruri dureroase despre fostul partener, însă a ales să își controleze reacțiile pentru ca Maya să nu fie prinsă la mijloc.

Într-un interviu acordat publicației OK! Magazine, aceasta a vorbit deschis despre eforturile depuse pentru a menține o relație funcțională cu tatăl fiicei sale.

Cum a reușit să colaboreze cu fostul partener după despărțire

Anii care au urmat separării nu au fost ușori, însă Mirela Retegan și Cornel Sorian au găsit, în cele din urmă, o modalitate de a colabora și de a păstra o relație bazată pe respect. Un rol important l-a avut și activitatea profesională, Cornel Sorian contribuind în calitate de compozitor la proiectul Gașca Zurli.

Într-un interviu acordat publicației Impact.ro, în martie 2023, Mirela Retegan a vorbit despre felul în care și-a reconstruit viața după divorț și despre încrederea care a făcut posibilă colaborarea cu fostul partener.

Cum vorbește în prezent despre fostul soț

La aproape două decenii de la despărțire, Mirela Retegan a revenit asupra relației cu Cornel Sorian și a vorbit despre drumul lung pe care l-au parcurs până să ajungă în punctul în care se află astăzi.

Recent, vedeta a recunoscut că păstrarea unei legături după separare a presupus mult efort și ani dificili pentru amândoi.

„A fost foarte greu să rămânem «împreună» după ce ne-am despărțit. Am trecut prin Iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre”, a explicat vedeta, în mediul online.

Mirela Retegan, aranjată
Mirela Retegan și fostul soț
Mirela Retegan și Maya

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