Poză cu Sofia, după controlul la medic. Cum arată și unde este în prezent fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav a avut nevoie de medic, după ce mama sa a sesizat că micuța acuza niște stări. Recent, vedeta a fost la un control cu fiica sa pentru a afla cu ce probleme de sănătate se confruntă.

La scurt timp, Bianca Drăgușanu a postat o fotografie cu Sofia în timp ce o strânge la piept și o pupă pe obraz. În prezent, micuța este acasă și pare extrem de veselă. Imaginea a încântat inimile fanilor, care au lăsat numeroase comentarii de apreciere. Postarea a strâns peste 16.000 de inimioare, iar vedeta a fost lăudată pentru felul în care are grijă de fiica sa.

După vizita medicului de la Cluj, veștile au fost îmbucurătoare. Sofia nu are probleme grave, dar trebuie să respecte cu strictețe o schemă de tratament pentru a-și crește imunitatea.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit actualitatea.net.

Sofia are vârsta de patru ani și își petrece timpul atât la mamă, cât și la tată. Deseori, aceasta este îngrijită de bunica sa, mama Biancăi, care locuiește la Deva. De curând, mama s-a a dus-o la medic pentru câteva controale amănunțite.

Bianca Drăgușanu, extrem de mândră de rodul iubirii sale cu Victor Slav, ține să o afișeze pe micuța Sofia ori de câte ori are ocazia. Cei doi foști soți au o relație strânsă de dragul micuței lor, care are nevoie să crească fără să simtă lipsa vreunuia dintre ei.

Victor Slav a sărbătorit împlinirea vârstei de 41 de ani alături de fiica sa

Recent, Victor Slav a împlinit 41 de ani și, așa cum era de așteptat, și-a serbat ziua într-un cadru restrâns, alături de cei mai apropiați oameni și de fiica sa, micuța Sofia. Prezentatorul TV a avut două torturi, iar micuța Sofia a fost cea care a stins lumânările.

Victor Slav este un bărbat fericit și împlinit, mai ales atunci când o are pe fiica sa în preajmă. Acesta a devenit în ultimul timp extrem de discret cu viața personală și rar publică imagini din intimitatea familiei sale.

Victor Slav se mândrește ori de câte ori are ocazia cu cea mai importantă fată din viața lui, fiica lui, Sofia. Chiar dacă au trecut mulți ani de când nu mai sunt împreună, Victor Slav și Bianca Drăgușanu se mândresc cu o fiică superbă. Din iubirea lor s-a născut Sofia, o fetiță ce îi seamănă leit prezentatorului TV.

Victor Slav și Bianca Drăguşanu intrau într-o idilă fierbite pe platourile de filmare în anul 2012. Un an mai târziu deveneau soț și soție, dar nu pentru mult timp, asta pentru că neînțelegerile din cuplu au dus la divorț pronunțat în anul 2014.

Deși actele i-au separat, legătura sentimentală între cei doi a rămas neatinsă, astfel că la scurt timp după divorț cei doi s-au împăcat fără a mai ieși în fața stării civile. Imediat după ce au decis să o ia de la capăt, Bianca Drăgușanu a rămas însărcinată aducâd-o pe lume pe micuța Natalia Sofia Slav.

