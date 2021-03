Pozele în ipostaze incendiare te fac să crezi că e mult mai tânără. Câți ani are, de fapt, Luann De Lesseps

Frumoasa brunetă care a divorțat de două ori și are deja doi copii are acum o relație cu antrenorul Garth Wakeford. Cu o talie de viespe și un trup ca tras prin inel, Luann face senzație pe plajă, fiind admirată de toată lumea.

De ce a fost arestată Luann De Lesseps

Starul TV care a apărut în The Real Housewives Of New York City se pare că a avut și probleme cu legea. În 2017 Luann a fost arestată chiar în Ajunul Crăciunului, la Palm Beach, pentru că era sub influența băuturilor alcoolice și deranjarea liniștii publice. În 2018 a primit un an de probațiune.

În ciuda tuturor peripețiilor, în 2019 Luann a încălcat perioada de probațiune și a fost din nou găsită sub influența băuturilor alcoolice. Cumva ea a reușit să evite pedeapsa cu închisoarea și a terminat o altă perioadă de probațiune în august 2020, potrivit Daily Mail.

După toată această perioadă tulbure din viața ei, Luann a mărturisit pentru publicația People:

“Am învățat multe despre mine și simt că am ajuns unde trebuie acum, fiind din nou pe locul de șofer”, spune Luann care acum poate din nou să conducă.

În aprilie 2020, Luann a apărut și la emisiunea Watch What Happens Live și a mărturisit că perioada pandemiei a afectat-o foarte tare.