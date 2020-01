Cutremurător ce spune despre Cristina Țopescu! Prietena ei a recunoscut că vedeta trăia o dramă: "Da, Cris intrase în depresie. Avea probleme cu banii"

După ce a pierdul jobul şi după ce a murit Cristian Ţopescu, depresia jurnalistei s-a accentuat, mai spune sursa citată. Însă jurnalista nu s-a sinucis, atrage atenţia Diana Maria. „Cum să nu devină Cristina tristă când, după ce a murit tatăl ei toţi prietenii au sunat-o. Unul nu a intrebat-o, deşi ştiau că nu lucrează: Cristina, ai cu ce să îţi plăteşti chiria, ai unde să stai? Numele sonore care fac azi rating cu numele Cristinei şi-au prezentat condoleanţe. (...) Am hrănit-o pe Cristina, am dormit cu Cristina pentru că era dărâmată. (...) Nu spuneţi prostii despre Cristina, pentru că nu aţi cunoscut-o”, spune prietena jurnalistei.

De ce nu a vorbit prietena Cristinei cu ea timp de trei săptămâni?

„Cristina îşi găsise serviciu, era fericită. (...) Era un fel de mini club între vecine. Mă intreba: ai văzut-o pe Cristina? „Nu am văzut-o din data de 19. (...) Stai s-o sun şi eu”. Telefoanele sunau în gol. Am conchis că e posibil să fie supărată pe noi pentru că nu ii făcusem o invitaţie expres de sărbători. (...) Nu mi-am fcut griji pentru că o vedeam activă pe Whatsapp, pe Facebook. Am vorbit cu Ina (...) relaxat. Nu ne ţineam în chingi, erau lucruri relaxate. Am dat o raită, căţeii se vedeau, dar nu părea nimic suspect. Dumincă însă când am sunat iarăşi, i-am trimis mesaje, îi lăsasem şi un bilet în uşă. Nu am primit niciun răspuns. (...) Cristina nu avusese probleme de sănătate majore, analizele erau ok. Eu ţipam „Cristina!”. Ina, prietena noastră comună a spus că poate a plecat în străinătate”. Abia după ce a aflat că de 2 săptămâni nu mai luase mâncare pentru câini, s-a uitat în curte ulterior şi a văzut că doi câini sunt căzuţi, iar atunci a sunat la 112. După ce au venit echipajele de intervenţie, au forţat uşa, au aprins luminile şi au văzut că e moartă. „Cristina a murit cum a spus că îşi doreşte să moară - în somn, cu căţeii. În mod sigur, nu a suferit. Poziţia în care era, cum dormea ea ca un bebeluş. (...) A fost un om cu totul deosebit. Avea un cuvânt preferat: iubire”, a mai spus femeia care a sunat la 112, solicitând ajutor pentru prietena sa, Cristina Țopescu.