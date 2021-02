Prima fotografie cu frumosul cuplu. Cine e blonda sexy care l-a cucerit pe Can Yaman

Vineri, 05 Februarie 2021, 13:05 Actualizat Vineri, 05 Februarie 2021, 14:36

Can Yaman, actorul care e considerat cel mai sexy bărbat din lume, nu mai are statutul de bărbat singur. Frumosul Can e îndrăgostit până peste cap de o blondă.