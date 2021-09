Primele declarații ale Dilettei Leotta după speculațiile legate de despărțirea de Can Yaman. Care ar fi fost motivul despărțirii

Celebrul actor de seriale turcești, Can Yaman, s-a despărțit recent de iubita lui, Diletta Leotta, o frumoasă prezentatoare de știri sportive. Puțini ar fi crezut că relația dintre cele două staruri se va termina.

Despărțirea bruscă i-a surprins pe urmăritorii cuplului care au câștigat imediat admirația a milioane de fani. După terminarea relației, pare că marele actor se refugiază în muncă, fiind extrem de focusat pe cariera lui.

Can Yaman și Diletta Leotta nu mai formează un cuplu

Can Yaman a postat fotografii în care semna autografe pentru fanii săi într-o conferință de la Belgrad, pregătindu-se să plece apoi la Festivalul de Film de la Veneția. Între timp, fosta lui iubită, Diletta, postează fotografii pe contul ei de Instagram în care arată și ea cum se plimbă prin Veneția.

Deși Can și Diletta păreau că au o relație trainică și că sunt pregătiți să facă marele pas, după ce și-au cunoscut unul celuilalt familiile, cei doi au decis brusc să se despartă, iar frumoasa blondină și-a petrecut ziua de naștere singură, împlinind frumoasa vârstă de 30 ani.

În tot acest timp, cei doi nu au mai fost despărțiți de o distanță prea mare, ca la începutul relației lor, când Can era în Turcia și Diletta în Italia. În ultima vreme, Can Yaman s-a aflat și el în Italia, bucurându-se de relaxare și burlăcie în vacanță. Jurnaliștii speculează că motivul despărțirii lor ar fi fost relația la distanță, fiind mereu pe drumuri pentru a reuși să petreacă timp împreună și a fi și eficienți la joburile lor.

Primele declarații ale Dilettei Leotta după despărțirea de Can Yaman

În timp ce marele actor de origine turcă postează fotografii din vacanță, Diletta s-a înscris la emisiunea “Guess My Age”, unde a făcut o dezvăluire tulburătoare despre relația ei cu celebrul Can Yaman.

La show-ul prezentat de Max Giusti, frumoasa blondină a avut de răspuns la o serie de întrebări, una dintre ele fiind legată de iubire. Diletta nu a ezitat să răspundă, făcând aluzie la fosta ei relație cu Can Yaman.

“Nebunia din dragoste? Am făcut atât de mutle lucruri. Acum fiecare zi se simte ca o nebunie. Chiar și simplul fapt că mi-am făcut timp să fiu cu persoana pe care o iubesc, asta e deja o dovadă de nebunie în iubire”, a explicat Leotta, iar fanii nu au putut trece cu vederea această referire la relația ei de iubire cu Can Yaman, potrivit Albawaba.

Cum a început relația dintre Can și Diletta

Italianca este comentator sportiv. Frumoasa Diletta în vârstă de 30 de ani a lucrat mai întâi la Radio 105, iar apoi a ajuns la posturile de televiziune Sky Sport și DAZN, fiind una dintre cele mai îndrăgite jurnaliste din lumea sportului.

Zvonurile despre relația lor au apărut în februarie când paparazzi de la publicația Chi i-au surprins pe cei doi la un restaurant, potrivit as.ro.

Diletta are peste 7,4 milioane de urmăritori pe Instagram, în timp ce Can, în vârstă de 31 de ani, are 8 milioane de urmăritori.