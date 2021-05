Can Yaman și iubita lui, surprinși în ipostaze fierbinți în vacanță. Cum s-au fotografiat cei doi

Actorul și modelul Can Yaman este îndrăgostit nebunește de Diletta Leotta, o frumoasă jurnalistă sportivă. Cei doi se află în vacanță în Italia, pe meleagurile unde a crescut blondina.

Fiind amândoi extrem de ocupați cu proiectele în care sunt implicați, el cu actoria și ea cu știrile sportive, Can și Diletta petrec prea puțin timp împreună și mereu când nu sunt unul lângă celălalt, postează pe Instagram că își duc dorul.

Can și Diletta, un cuplu de excepție

Tocmai de aceea, frumosul cuplu și-a făcut mai mult timp pentru a petrece împreună o vacanță de vis, într-o locație foarte frumoasă, cu peisaje din basm. Can a postat mai multe fotografii din vacanța în Capri, printre care una în care se află amândoi în costum de baie, pe un iaht.

Fanii au înroșit butonul de like și le-au urat celor doi în comentarii vacanță plăcută, complimentându-i pentru cât de frumoși sunt împreună.

Italianca este comentator sportiv. Frumoasa Diletta în vârstă de 29 de ani a lucrat mai întâi la Radio 105, iar apoi a ajuns la posturile de televiziune Sky Sport și DAZN, fiind una dintre cele mai îndrăgite jurnaliste din lumea sportului.

Zvonurile despre relația lor au apărut în februarie când paparazzi de la publicația Chi i-au surprins pe cei doi la un restaurant, potrivit as.ro.

Diletta are peste 7,4 milioane de urmăritori pe Instagram, în timp ce Can, în vârstă de 31 de ani, are 8 milioane de urmăritori.

Cariera de succes a lui Can Yaman

Can Yaman este cunoscut pentru cariera sa impresionantă de actor, dar și pentru șarmul și frumusețea ce i-au câștigat milioane de fane în întreaga lume. Popularitatea lui a crescut după ce a jucat în mai multe seriale turcești, formând cupluri cu actrițe celebre.

Printre alte producții populare în care a jucat actorul se numără și İnadına Aşk (2015) și Bay Yanlış (2020). În cele două seriale turcești, el are roluri de bărbat cuceritor și irezistibil, iar fanele lui par că îl îndrăgesc peste măsură, deoarece a devenit rapid preferatul tuturor urmăritoarelor de seriale turcești.

Pentru talentul său actoricesc, Can a câștigat numeroase premii, cele mai recente fiind cel pentru “TV’s Top Leading Man of 2019”, “Cel mai bun actor” la Premiile Quality (2019), “Cel mai bun actor din seriale TV” (2019, Turkey Youth Awards) și “Cel mai bun actor străin” la Murex d’Or.

Mai mult decât atât, admiratoarele actorului Can Yaman sunt în culmea fericirii, după ce au aflat că își vor putea vedea favoritul din nou pe micile ecrane. În curând, turcul va interpreta un rol inedit. Chipeșul actor va intra în pielea personajului Sandokan, într-o reinterpretare a faimosului serial.

