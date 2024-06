Primele declarații ale soțului Ilenei Stana Ionescu după moartea actriței. Andrei Ionescu e sfâșiat de durere

Actrița Ileana Stana Ionescu s-a stins din viață astăzi, la vârsta de 87 ani, lâsând în urma ei un soț și un copil îndurerat. Andrei Ionescu, soțul actriței, este răspus de durere.

Ileana Stana Ionescu va rămâne mereu în memoria colectivă ca una dintre doamnele teatrului și cinematografiei românești, cu un talent deosebit și o carismă care a făcut-o să fie iubită de toți colegii săi de breaslă.

În urma ei, a rămas fiul său, Andrei Manuel Ionescu și soțul ei, Andrei Ionescu, amândoi fiind zdruncinați de moartea actriței.

Prima declarație a soțului Ilenei Stana Ionescu după moartea actriței

Mulți dintre actorii români care au aflat vestea trecerii în neființă a îndrăgitei Ileana Stana Ionescu au trimis mesaje de încurajare familiei și condoleanțele lor, urmând să fie prezenți la funerariile celebrei artiste.

Cea care a făcut publică în mediul online, pe rețelele de socializare, moartea actriței a fost Alexandra Velniciuc. Soțul actriței a oferit o declarație pentru publicația Click! după ce soția lui s-a stins din viață.

El a mărturisit că Ileana a lui a murit în dimineața zilei de duminică, 30 iunie 2024, la spital. Actrița era internată de ceva timp din cauza unor comoții cerebrale care se pare că i-au adus sfârșitul.

În ultimele clipe din viața ei, Andrei Ionescu a relatat că soția lui nu îl mai recunoștea din cauza problemelor de sănătate care o afectaseră. Din păcate, soțul actriței nu apucase să își ia adio de la cea cu care a fost căsătorit atâția ani.

„Ileana mea a murit azi dimineață. Nu a fost deloc bine, în ultima vreme suferise niște comoții cerebrale. Nu și-a luat adio de la mine. Săraca, nici nu mă mai recunoștea”, a mărturisit Andrei Ionescu pentru Click!.

Cei doi au avut o căsnicie de peste 70 de ani și împreună au trecut peste cele mai grele obstacole din viața lor. Pe data de 1 iunie, însă, starea de sănătate a Ilenei Stana Ionescu s-a agravat și atunci a fost internată în spital.

“S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok. Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a declarat pe-atunci Andrei Ionescu pentru sursa citată.

Acum soțul artistei a rămas singur, îndurerat, fiul său fiind mutat în America de mai mulți ani. Andrei Ionescu trebuie să se ocupe de funerariile regretatei actrițe.