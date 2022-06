Primul portret al lui Lilibet, fiica Ducilor de Sussex. Micuța a împlinit de curând 1 an. Cu cine seamănă mai mult

Lilibet, frumoasa fiică în vârstă de 1 a lui Meghan Markle și a Prințului Harry are primul ei portret și e clar încă din poză că seamănă leit cu tatăl ei.

Fetița are părul roșcat ca Prințul Harry și trăsăturile feței, inclusiv nasul și ochii, exact ca ai tatălui ei.

Weekend-ul trecut Ducii de Sussex au sărbătorit-o pe micuța lor, alături de fratele ei, Archie. Poza a fost făcută de prietenul apropiat al ducilor, Misan Harriman.

In honor of their daughter's first birthday, Prince Harry and Meghan Markle gifted fans with a royal surprise. Meet Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. 🤍 https://t.co/uIg9eQSeyK pic.twitter.com/tril7n9WPa