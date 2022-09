Principesa Margareta, mesaj îndurerat după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Reacția lui Klaus Iohannis la aflarea veștii

Vestea decesului Reginei Elisabeta a II-a a întristat o lume întreagă. Suverana Marii Britanii s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani, după 70 de ani de domnie. Aceasta se afla la Balmoral, acolo unde aceasta își făcea vacanțele în fiecare an, însă în decursul zilei de joi starea ei de sânătate a început să se degradeze rapid.

„Majestatea Sa Margareta a României şi Alteţa Sa Regală Principele Consort, alături de întreaga Familie Regală, au aflat cu mare durere vestea trecerii la cele veşnice a Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord”, a transmis, joi seară, Biroul de Presă al Majestăţii Sale Custodele Coroanei, Principesa Margareta, potrivit Agerpres.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, înconjurată de familie, la Castelul Balmoral din Scoția, a informat casa regală a Marii Britanii.

Decesul Majestății Sale nu a rămas fără ecou nici în rândul liderilor politici români. Președintele României, Klaus Iohannis sau premierul au postat pe rețelele de socializare mesaje de condoleanțe.

Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiei regale a Marii Britanii, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, șeful statului apreciind rolul acesteia în serviciul public al englezilor.

„Sincere condoleanțe pentru moartea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care se întinde pe 7 decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional al loialității și angajamentului față de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic și de familia regală”, se arată în mesajul transmis pe Twitter, de șeful statului.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty's reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family.@RoyalFamily