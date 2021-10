Prinţesa Mako a Japoniei s-a căsătorit cu iubitul ei, un bărbat de rând, după ani de controversă. Ea și-a pierdut titlul regal

Legătura dintre Prinţesa Mako și cel care i-a devenit, în sfârșit, soț, Kei Komuro, după trei ani de amânare și scandaluri, a împărțit opinia publică din Japonia în două, a relatat Euronews, cu multe atacuri la adresa lui Kei Komuro. Tânărul a fost criticat chiar și când a revenit din America în Japonia ținând părul prins într-o coadă, au relatat jurnaliștii străini, lucru considerat neadecvat.

Prinţesa Mako este nepoata împăratului Japoniei, fiica fratelui mai mic al împăratului Naruhito. Recent, aceasta a împlinit 30 de ani cu doar câteva zile înainte să își îndeplinească un vis: să se căsătorească în cele din urmă cu iubitul ei din studenție, cel care i-a fost și coleg, Kei Komuro, după ce în 2017 cei doi și-au anunțat logodna. Ar fi trebuit să se căsătorească în 2018, au anunțat inițial, însă nu s-a putut.

Kei Komuro, care are tot 30 de ani, lucrează pentru un cabinet american de avocaţi, a relatat presa străină, și a studiat Dreptul în Statele Unite.

Prințesa Mako, pe de altă parte, a studiat arta şi patrimoniul cultural la International Christian University din Tokyo, acolo unde l-a întâlnit și pe Kei Komuro, şi un an la Universitatea din Edinburgh. Aceasta deţine şi o diplomă de master în studii muzeale la Universitatea din Leicester, a scris news.ro.

După căsătorie, cei doi ar urma să se stabilească în New York, arată aceeași sursă menționată anterior. Ei sunt numiți și "Harry și Meghan ai Japoniei", după cuplul Prințul Harry și Meghan Markle.

Televiziunea japoneză a arătat-o pe Mako când părăsea reşedinţa imperială Akasaka din Tokyo şi şi-a luat rămas bun de la familie, înclinându-se în faţa părinţilor şi în faţa reprezentanţilor presei, și și-a îmbrățișat sora, a scris news.ro.

Japan's Princess Mako has officially left the Imperial household and is now a commoner. She married her former college classmate Komuro Kei on Tuesday. pic.twitter.com/GmJadkeuDn