Prințul William, o nouă serie de acuzații legate de așa zisă aventură a lui cu Rose Hanbury. Ce a creat vâlvă

Jurnaliștii de peste hotare au reluat recent subiectul legat de Prințul William și Rose Hanbury, femeia cu care se zvonește că acesta ar fi călcat strâmb.

Citește și: Kate Middleton, gest tandru în public, față de Prințul William. Cum au fost surprinși la Earthshot Prize Awards Ceremony

Cine este Rose Hanbury, femeia cu care se zvonește că Prințul William ar fi avut o aventură

Zvonurile despre Prințul William și Rose Hanbury au apărut întâia dată în presă în 2019. Atunci, s-a speculat că acesta i-ar fi fost infidel soției lui, Kate Middleton, chiar când aceasta era însărcinată cu cel de-al treilea copil al lor, micul Prinț Louis.

Tabloidele britanice și nu numai vuiau atunci cu săptămânile despre acest subiect, cu atât mai mult cu cât Rose Hanbury, marchiză de Cholmondeley, este sau a fost una dintre cele mai bune prietene ale Ducesei de Cambridge. Rose Hanbury, în vârstă de 37 de ani ani acum, a fost model și este căsătorită din 2009 cu David Rocksavage, un bărbat cu 23 de ani mai în vârstă decât ea și cu care are trei copii. Totodată, mama ei a fost domnișoară de onoare la nunta Reginei Elizabeta cu Prințul Philip, în 1947.

La acel moment, în presa internațională au fost publicate fotografii în care părea că Prințul Harry s-ar apleca și ar săruta-o pe Rose Hanbury, fiind împreună la o petrecere. Prințul Harry a negat aceste speculații și a luat măsuri, astfel că familia regală a început să „amenințe” pe oricine implicat în scandal cu acțiuni juridice și procese în instanță pentru defăimare și nu numai.

Prințul William, o nouă serie de acuzații legate de presupusa aventură a lui cu Rose Hanbury

Recent, subiectul care părea stins pentru totdeauna, despre Prințul William și Rose Hanbury, a revenit la suprafață. Pe Twitter, cel puțin, a luat contur, conform SheKnows.com.

Prince William Is Facing a New Round of Accusations About His Alleged Affair With Rose Hanbury on Twitter https://t.co/hWbgIBFi7W via @sheknows — Kym Clark (@Kymon5) December 29, 2021

Pe 28 decembrie 2021, jurnalistul Alex Tiffin a comentat pe Twitter, astfel că a reaprins scânteia controversei. El a făcut referire la mult speculata relație extraconjugală a Prințului William cu Rose Hanbury susținând că multiple publicații din presa britanică au avut „dovezi” despre aventura lor, înainte să fie nevoite să le șteargă în urma demersurilor legale pe care Prințul William era dispus să le facă.

Multiple UK news outlets have had evidence of the affair and his other comments, some even spoke of them on this site before legal threats saw them delete.



A Royal shouldn't be afforded extra protection from scrutiny than any other public figure.



Journalists report, not handle — Alex Tiffin (@RespectIsVital) December 28, 2021

Jurnalistul a lăsat și un P.S. în care a menționat: „Interdicțiile de la Înalta Curte din Londra nu au nicio valoare în Scoția, unde am reședința, și nicio presiune legală nu va șterge faptul că Prințul William a avut o aventură cu Rose Hanbury”, a scris acesta pe Twitter.

PS. Injunctions from the High Court in London are worthless in Scotland, my residence and no amount of legal pressure is going to erase the fact Prince William had an affair with Rose Hanbury.



Enjoy your evening. — Alex Tiffin (@RespectIsVital) December 28, 2021

Și alte persoane au susținut comentariile jurnalistului Alex Tiffin și s-au arătat indignate de această așa zisă aventură a Ducelui de Cambridge, iar unii merg chiar mai departe și spun că relația dintre cei doi încă ar continua, scrie presa străină.

În AntenaPLAY vezi toate sezoanele Asia Express ▶ Pornește-o și tu pe urmele echipelor tale preferate!