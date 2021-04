Prințul William și Kate Middleton, dovadă rară de afecțiune în public. Cum au fost surprinși

Cuplul a aterizat pe Aeroportul Teesside pentru a participa la primul angajament regal, din acest an, care are loc în afara Londrei. Acolo, au fost întâmpinați de mai multe persoane, printre care se aflau și jurnaliști.

Cum era de așteptat, fotografii prezenți au capturat momentul. În imagini, Kate Middleton apare salutând mulțimea care se adunase pentru a-i întâmpina.

Îmbrăcată cu o pereche de pantaloni închiși la culoare și un pulover crem, Ducesa de Cambridge își ține haina pe brațul drept, în timp ce-l folosește pe stângul pentru a le mulțumi celor prezenți. Kate zâmbește larg, iar Prințul William o ajută și îi ține geanta.

Cei doi nu poartă măști, spre deosebire de celelalte persoane care îi urmează.

We were delighted to welcome The Duke and Duchess of Cambridge to Teesside Airport this morning👑



William and Kate flew into Teesside to attend their first official in-person engagement away from London this year



We’re so proud to support the Royal Family at Teesside Airport 🇬🇧 pic.twitter.com/JbHTMXx4Me