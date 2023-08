Radu Ille și-a îngrijorat fanii, după ce artistul a postat în mediul online că este pe perfuzie.

Interpretul de muzică populară le-a transmis un mesaj admiratorilor lui, specificând că nu este nimic grav, mai ales că urmează să susțină un concert.

Radu Ille a ajuns pe perfuzie. Cum se simte acum îndrăgitul cântăreț de muzică populară

Îndrăgitul solist are nevoie să se pregătească pentru un spectacol pe care îl va susține în județul Mureș, în weekend. Ca să fie în putere și să muncească cu drag și spor, Radu Ille a apelat la perfuzie și a ținut, totodată, legătura cu fanii lui.

„…Am lăsat clopu și microfonu să se hodinească. O zi, două în perfuzii, corpușoru să se întărească. Pentru că în weekend sunt așteptat de fanii mei din județul Mureș și tocmai din Buzău. Și trebe musai, da musai să fiu IO, RADU ILLEEEE. Dragii mei, vă doresc sănătate… sănătate… și muuuultă, multă sănătate, că-i mai bună decât toate!!! Doamne Ajută!”, a scris Radu Ille, pe Instagram.

Ultima oară, bărbatul și-a pus urmăritorii pe gânduri, mai ales că nu mai postase nimic de ceva timp în mediul online. Ultima sa postare avea legătură cu mama lui, la împlinirea a 73 de ani. El a anunțat atunci că se pregătește de un proiect important, de care e tare mândru.

„Mă uit pe Facebook, pe Instagram, n-am postat de la ziua mamei mele. N-am postat nimic. Dar ultima imagine e imaginea măicuței mele. Deci, de patru săptămâni eu nu am mai postat nimic. Pregătesc un proiect fain. Prima piesă la care lucrez este ceva fain, e ceva de suflet. Sunt trăirile mele acolo, de ceva vreme. De mult. Te rog să mă crezi că sunt un om care are o credință (în Dumnezeu) pe care nu mi-a dat-o nimeni și nu mi-o poate lua nimeni. Așa sunt eu. Am o mare, mare credință”, a spus Radu Ille, la Antena Stars.

Cum a ajuns Radu Ille de la lucratul în mină la un artist iubit de majoritatea românilor

Într-un interviu acordat pentru Revista Satul, cântărețul de muzică populară a povestit cum a fost să lucreze în mină, în Hunedoara, el fiind, din loc, din Baia Mare. Dar destinul avea alte planuri cu el, aducându-l pe drumul artei.

„Într-adevar, m-am apropiat de Bucureşti, locu’ în care voiam s-ajung, oprindu-mă pentru 8 ani, la Vulcan, judeţul Hunedoara, unde am lucrat la mină şi unde alături de ortacii mei, am învăţat să preţuiesc viaţa, mai mult decăt orice. I-am cunoscut cu bucurii şi cu necazuri, însă, deşi nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut io, nu-mi pare rău că am trăit printre mineri, pentru că am învăţat ce-nseamnă munca, cinstea şi omenia omului de rând, ce trage zi de zi la greu, fără să ştie dacă mai iese sau nu, din mină… Of Doamne, mulţumesc că m-ai ţinut în viaţă, sănătos şi că am avut norocu’ să ajung unde am vrut: pă scenă!!!

În 2000 am ajuns să cunosc oameni mai aproape de dorinţele pă care le aveam şi cu norocul pă care l-am avut - de a ştii să simt muzica într-un anume fel, am compus mai multe cântece (despre viaţa mea), şi, împreună cu ei am ales 2 fete şi asa am format trupa ETNO având mare succes cu cântecele “ Hai, Ha!”, “Haida numa şi numa”, “Vino bade” etc, piese care ne-o’ propulsat în topuri, atât ca spectacole, cât şi ca vânzări de CD-uri.

Îmi aduc aminte cu emoţii că aveam spectacole aproape zi de zi, iar oamenii care mă vedeau şi mă ascultau plângeau şi să bucurau pentru mine şi alături de mine, mai ales că nu fusesem altceva decât un om simplu sau aşa cum mă altintau alţii “un ţăran”.

În 2002 “ţăranu’” părăseşte trupa ETNO şi am luat-o de la zero. Cu şi mai mari emoţii decât la început ( între timp, mai ales după ce am plecat din trupă, îmi făcusem şi “prieteni”) m-am pus iar pă scris şi, uite aşa, a ieşit cântecu’”Ş-am să cânt”, lansându-mă singur sub titulatura de RADU ILLE MORIŞANU’. Dumnezeu m-o ajutat încă o dată si uite-aşa, de atunci umplu de bucurie inimile românilor de pretutindeni, cu cântecele mele inspirate din viaţa mea şi cântată cu mare bucurie şi dragoste de viaţă”, a spus el pentru publicația menționată anterior.