Radu Vâlcan, imagini de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis prezentatorul Insula Iubirii

Radu Vâlcan, prezentatorul Insula Iubirii, a postat pe contul lui de Instagram o fotografie care i-a îngrijorat pe fani.

Radu Vâlcan a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu el de pe patul de spital, lucrur ce i-a surprins pe fanii curioși să afle ce a pățit prezentatorul TV.

Motivul pentru care Radu Vâlcan s-a internat în spital

În poză, Radu Vâlcan apare cu branula în mână, pe patul de spital, zâmbind la cameră și arătând că e ok. Prezentatorul a explicat totul în descrierea fotografiei.

Citește și: Mama lui Radu Vâlcan a împlinit 70 de ani. Mesajul special pe care i l-a transmis prezentatorul Insula Iubirii | FOTO

Articolul continuă după reclamă

“Sunt bine, totul perfect! Zilele trecute am solicitat o colonoscopie. Preventiv, de siguranță, fără niciun simptom care să o recomande. O metodă de screening, extrem de eficientă pentru depistarea cancerului colorectal, și nu numai. În mod normal, sincer, n-aș vorbi despre asta, public. Să recunoaștem, nu este un subiect tocmai confortabil. Procedura durează cât ai visa, sub anestezie, trei melodii Coldplay, consecutiv. Fară durere, ca un somn de prânz, de care toți avem nevoie. De ce am dorit să fac asta? Pentru că se recomadă după vârsta de 45 ani. În curând fac 48. Pentru că, deja, prea multe vieți se duc din cauza asta. Pentru că este frică, pentru că se amână. Din frică. Și eu, la fel, am tot amânat-o. De frică. Dar, mi-am dat seama că trebuie s-o fac. Pentru că am o responsabilitate, pentru că am o familie care nu trebuie să sufere din cauza indiferenței mele. Sănatatea noastră este sănătatea familiilor noastre. Poza asta este o reclamă, o reclamă la prevenție”, a scris prezentatorul TV.

Fotografia a strâns rapid peste 17.000 de reacții, iar fanii l-au felicitate în secțiunea de comentarii pentru faptul că a decis să tragă un semnal de alarmă asupra unui subiect pe care nu il abordează prea multă lume. Uneori prevenția unor probleme medicale pe care și Radu Vâlcan le-a descris în postarea lui poate salva vieți.

Citește și: Cum s-a văzut Finala Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan și de ispite. Fanii au „pariat” pe distracție la „sampset”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

“Superb! Câtă suferință s-ar ocoli dacă am pune mai mult accent pe prevenție. Felicitări pt postare. Pentru curajul de a posta ceva mai puțin instagrambil, dar mai mult vital”

“M a surprins plăcut aceasta postare...tot mai des aud oameni care se duc sa faca aceasta analiză,dar am înțeles ca e destul de durerossa fără anestezie.”

“Mama mea a murit acum o luna din cauza acestui cancer. O colonoscopie facuta la timp ar fi putut sa ii salveze viata, dar, neavand simptome, nu s-a gandit vreodata sa faca asta. Trebuie sa avem grija de sanatatea noastra!”

Acestea au fost doar câteva dintre comentariile primite de la urmăritorii săi. Urmăritorii lui Radu Vâlcan au empatizat cu el și l-au felicitat pentru inițiativa pe care a avut-o pentru sănătatea lui.

Prezentatorul TV se simte bine, iar rezultate analizelor pe care le-a făcut sunt îmbucurătoare.

Citește și: Radu Vâlcan recunoaște ce a făcut diferența în acest sezon de Insula Iubirii. Ce spune prezentatorul despre sezonul fenomen