Ramona Bădescu, secretele unei siluete de invidiat la 55 ani. Cum arată acum

Ramona Bădescu, celebra actriță în vârstă de 55 ani, a vorbit despre secretele siluetei ei de invidiat.

Chiar dacă a treuct de prima tinerețe, frumoasa actriță are o siluetă incredibilă, cu forme de invidiat. Ramona Bădescu a fost dintotdeauna o femeie frumoasă, iar acest lucru nu s-a schimbat o dată cu vârsta.

Vedeta a fost mereu conștientă de atuurile sale fizice și a atras mereu atenția bărbaților cu frumusețea și șarmul ei.

Ramona Bădescu, secretele unei siluete de invidiat

Pentru a fi mereu într-o formă fizică de invidiat, Ramona Bădescu a aveut mereu grijă de alimentația ei și a făcut sport toată viața pentru a-și menține silueta.

Vedeta povestește că nu a fost niciodată adepta exceselor și că acest lucru a ajutat-o foarte mult să își mențină corpul mereu tânăr și plin de energie.

Ea s-a odihnit mereu mai multe ore pe noapte pentru un look fresh, a avut grijă la consumul de alimente și a gustat câte puțin din fiecare și și-a făcut un obicei de a face mereu exerciții fizice.

Frumoasa artistă a povestit pentru Click! că are 60 kilograme la vârsta de 55 ani și a știut mereu cum să se mențină în formă pentru că a fost disciplinată.

„Secretul este să nu faci excese și să fii constant în ceeea ce mănânci, puțin, des și mai ales pentru ca organismul să funcționeze bine după o vârstă este fundamental să bei multă apă să îți hidratezi organele și pielea. Urăsc să văd pielea de șarpe pe picioare, adică să fie uscată, după duș îmi pun ulei de migdale pe corp, aștept să se usuce puțin și apoi îmi pun halatul pe mine, să am pielea luminoasă, hrănită, hidratată.

Dimineața beau un suc de rodie care este foarte bun, am terminat cu portocalele. O perioadă îmi făceam fresh de portocale, încerc să păstrez fructele de sezon, chiar dacă ai căpșuni și cireșe o bună perioadă din an, încerc să mănânc fructele și legumele de sezon, multe”, a povestit Ramona Bădescu.

Pe lângă alimentație, Ramona e mereu alertă și face sport cât de des poate. Ea l-a învățat și pe fiul ei, Ignazio Cali, în vârstă de doar 4 ani, să fie atent la ce mănâncă. Datorită lui, actrița e mereu alertă și urmează un stil de viață sănătos.

„Mă consider o femeie bogată nu pentru că am bijuterii și lucruri de valoare ci pentru că am un teren mic lângă Roma de unde iau produse bio de sezon, acum sunt căpșuni, am pus castraveciori, roșii, ridichii, ceapă, usturoi, zarzavaturi cu care i-am gătit lui Ignazio de când era mic și a crescut de mic cu plăcerea de a mânca zarzavaturi și fructe.

Nu i-am dat niciodată ceva pasat la borcan sau mâncare semi preparată din comerț. I-am gătit întotdeauna eu, nici măcar bona, este important pentru copiii mici să îi îndrumi spre o alimentatie bună, să introduci încet-încet câte un ou. Îmi aduc aminte că unul dintre alimentele folosite mult pentru el în mâncare, pe lângă morcov, ceapă, usturoi, țelină, a fost dovleacul, care este foarte hrănitor pentru copii și ușor de digerat. Ignazio are acum 4 ani jumate și 23 de kilograme”, a mai adăugat vedeta.