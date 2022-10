Cum s-a vindecat Ramona Bădescu de depresie. Vedeta a apelat la o tehnică specială

După ce a devenit mamă, Ramona Bădescu s-a confruntat cu depresia. Vedeta, deși a fost întotdeauna o fire puternică cu încredere în sine, a trecut atunci printr-o perioadă lipsită de speranță, care a făcut-o să apeleze la ajutor specializat.

În cadrul unui interviu recent, Ramona Bădescu a vorbit despre episodul cu pricina, dezvăluind totodată cum a reușit să se vindece. Actrița a povestit cum a reușit să se încarce emoțional și spiritual și să dobândească mai multă încredere în sine, cu ajutorul unui instructor de terapie holistică.

Cum a trecut Ramona Bădescu peste depresia postnatală

Ramona Bădescu a trecut prin câteva ședințe de cunoaștere a sinelui și controlare a emoțiilor, cu ajutorul unui antrenor holistic și mental coach, pe care, spune ea, l-a întâlnit exact la momentul potrivit, când avea cea mai mare nevoie de îndrumare.

Actrița a explicat cum a reușit să readucă pozitivitatea în viața ei, să își recapete încrederea în sine și să scape de energiile negative.

„După naștere și în timpul pandemiei am avut așa o depresie și o neîncredere în mine, pe care eu, ca o femeie foarte puternică și cu încredere în mine, nu știam cum o să o depășesc, neștiind cum. Și am aflat de la regizorul filmului Egregora (despre antrenorul holistic n.r)

Am lucrat cu el puțin în timpul filmărilor, pentru că trebuia să filmez în Bucegi, la temperaturi foarte joase, m-a antrenat. M-a ajutat astfel și am continuat să mai fac câteva ședințe. L-am întâlnit la momentul potrivit”, a declarat Ramona Bădescu pentru click.ro.

Citește și: Ramona Bădescu, fotografia din copilărie care i-a impresionat pe fani. "De mică ai fost frumoasă!"

Cum a ajuns Ramona Bădescu să se confrunte cu depresia

După ce l-a adus pe fiul ei pe lume, vedeta s-a dedicat în totalitate creșterii băiețelului ei, Ignazio, și s-a pus pe locul 2.

„Eu, după ce am devenit mamă, m-am dedicat exclusiv fiului meu. Mă retrăsesem din activitatea mea, îmi doream să fac numai lucrul acesta, aveam și temeri la un moment dat că poate nu o să fiu cea mai bună mamă, poate nu voi face față situației, mă tot gândeam cum o să fie și cum o să mă descurc din această postură…

Până la urmă o mamă e mamă și la 20 de ani și la 50 de ani, însă lucrând cu un antrenor holistic și un mental coach mi-am redobândit pozitivitatea și încrederea în mine”, a mai mărturisit Ramona Bădescu.

Citește și: Care este secretul frumuseții Ramonei Bădescu. Actrița trebuie să se mențină naturală și expresivă

Ce presupun ședințele de terapie holistică

Vedeta a dezvăluit și care au fost pașii pe care i-a urmat în călătoria sa de cunoaștere a sinelui.

„Ședințele au avut loc și în natură, am mers la pădure, am îmbrățișat copaci, am primit cea mai bună energie. Practic rolul acestor ședințe este de a te echilibra mental, psihic, emoțional, te cunoști mai bine, vibrezi cu natura, sunete, energii, m-am reîncărcat cu energia naturii. Ședințe se fac și într-un ambient intern, cu uleiuri esențiale, sunete și melodii speciale pentru a ajunge la vibrațiile interioare”, a adăugat Ramona Bădescu.

Cum se simte actrița în prezent

Ramona Bădescu a explicat că și-a recăpătat pozitivitatea, ședințele în aer liber prin intermediul cărora s-a conectat cu natura ajutând-o să își redescopere forța interioară și încrederea în sine. Vedeta a reușit să se încarce emoțional și spiritual în pădure, acolo unde au fost ținute cursurile de terapie.

„Acum mă simt altfel, m-am schimbat puțin, am învățat și cum să atrag toate energiile pozitive, să îmbin partea de familie cu proiectele, astfel încât să fie ambele de succes. Am avut un blocaj pe care l-am rezolvat, m-am acceptat, sunt mult mai pozitivă și împăcată cu mine și astfel transmit și copilului meu un vibe bun și pozitiv.

Noi toți suntem preocupați de exteriorul nostru, problemele exterioare, de viață, uitând că noi avem și un interior de care nu avem grijă și de care nu ne preocupăm pentru că nu îl cunoaștem. (..) Mintea nu înțelege dacă ție ți se întâmplă un lucru sau gândești că ți se poate întâmpla. Și atunci mintea acționează”, a mai povestit Ramona Bădescu pentru sursa anterior menționată.

Chefii au avut parte de noi provocări în lupta pentru amuletă ▶ Nou episod e disponibil acum în AntenaPLAY