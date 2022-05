Ramona Bădescu, fotografia din copilărie care i-a impresionat pe fani. "De mică ai fost frumoasă!"

Frumoasa actriță Ramona Bădescu, în vârstă de 53 ani, a postat în urmă cu câteva săptămâni o fotografie cu ea de când era copil pe contul său de Instagram. Vedeta are peste 10.000 de urmăritori pe contul său de Instagram și postează adesea poze cu familia ei.

Ramona Bădescu s-a născut în Craiova și e una dintre cele mai renumite actrițe ale României. Datorită frumuseții sale de neegalat, Ramona a fost și model, devenind una dintre cele mai lăudate atunci când se afla pe scenă la defilări de modă.

Ramona Bădescu, fotografia emoționantă din copilărie

În 2008 Ramona Bădeascu s-a implicat și în politică, iar apoi a decis să se mute în Italia împreună cu familia sa.

Citește și: Ramona Bădescu, izolată în Italia alături de băieţelul ei! Cum se descurcă în această perioadă

Deși acum are 53 ani, celebrul model reușește să se păstreze în formă, având o siluetă impecabilă și un chip care nu pare să înregistreze trecerea timpului. Frumoasa brunetă cu un șarm aparte a fost supranumită de mai multe ori în tinerețe una dintre cele mai frumoase românce din țară.

Frumusețea ei inconfundabilă a ajutat-o să obțină numeroase contracte de modelling, având o carieră strălucită în acest domeniu. În 2020, actrița a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 50 ani.

Chiar dacă mulți medici îi spuneau că nu are șanse să devină mamă, Ramona a reușit să dea naștere unui băiețel frumos și sănătos pe care l-a botezat chiar la Vatican. Micuțul Ignazio are acum 2 ani și e cea mai mare bucurie a ei.

Cum se păstrează în formă Ramona Bădescu

Ramona Bădescu rămâne una dintre cele mai frumoase actrițe din România, chiar dacă trăiește de mai mulți ani în Italia. Adesea ea a fost întrebată cum reușește să își mențină chipul mereu tânăr și silueta fără cusur.

Citește și: Ramona Bădescu face dezvăluiri despre noua sa viaţă! Cine este bărbatul care a făcut-o mamă la 50 de ani!

Într-un interviu pentru libertatea, actrița a vorbit despre secretele care o ajută pe ea să rămână tânără.

"Doar de ceva timp am început să apelez la botox, însă numai o dată pe an și numai pentru ridurile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească", a spus Ramona Bădescu, potrivit Libertatea.

În plus, ca și marea actriță Audrey Hepburn, Ramona Bădescu nu vede ridurile ca pe o problemă iar trecerea timpului și, implicit, îmbătrânirea vin ca lucruri firești pentru ea.

"Pe de o parte, nu mă gândesc la vârstă și la trecerea timpului ca la ceva de speriat, ci ca la ceva natural și inerent", a explicat actrița în vârstă de 53 de ani.

Actrița a precizat că mereu este cu analizele medicale, de rutină la timp, iar medicii i-au spus că vârsta ei biologică este de 37 de ani.

"Pe de altă parte, dincolo de faptul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintotdeauna genul de femeie care se îngrijește: chiar de curând am fost să-mi fac niște analize și medicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biologică e de doar 37 de ani", a spus actrița Ramona Bădescu, potrivit sursei citată.

Cele mai noi episoade din serialul tău preferat sunt disponibile în AntenaPLAY.