Ramona Olaru, fotografiată în așternuturi. Imaginile senzuale care i-au pus pe jar pe fani: „Voi fi din ce în ce mai fierbinte”

Ramona Olaru a publicat pe InstaStory o fotografie cu ea la primele or ale diineții. Frumoasa „vecină” d ela Super Neatza cu Răzvan și Dani s-a lăsat fotografiat în așternuturi și și-a lăsat la vedere picioarele superbe. „Un fel de Bună Dimineața”, a scris vedeta în dreptul fotografiei.

De asemenea, Ramona Olaru a mai publicat o fotografie cu pantofii ei roșii cu toc, alături de un mesaj îndrăzneț: „Din motive personale, voi deveni din ce în ce mai fierbinte, mai inteligentă și mai dedicată liniștii mele interioare ca niciodată!”, a scris frumoasa vecină pe contul său de Instagram, în dreptul fotografiei în care apare stâtnd picior peste picior.

De curând, Rmaona Olaru a publicat imagini cu noul său iubit.

Invitată în cadrul podcastului moderat de Nasrin Ameri, Ramona Olaru a vorbit despre despărțirea de Cătălin Cazacu, dar și despre greșelile din relațiile trecute.

„Am învățat în ultimii ani să fiu o persoană atât de finuță și atât de a păstra pentru mine ce e greșit la ceilalți pentru că dacă aș vorbi, doamne... dacă ați cunoaște oamenii care au trecut prin viața mea, v-ați pune singuri pământ pe voi și v-ați duce la doi metri. Dar sunt atât de mândră de mine că sunt zen”

Eu ajung greu în punctul în care să zic <stop>. Ultima dată așa a fost. Eu nu mai vorbesc, dar a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în 33 de ani. De fapt, nici nu am mai zis „nu”. Eu pur și simplu am dispărut. Ți-aș arăta telefonul, dar sunt o lady”, a povestit Ramona Olaru.

Ramona Olaru a recunoscut că a avut parte de relații toxice în viața sa:

„Am trăit atât de mult și intens violența emoțională și nu pot să-mi dau seama cum am putut să trec peste atât de multe lucruri și să mai cred că există bărbați mișto, buni și respectuoși.

Au fost vreo doi trei oameni în jurul meu care într-adevăr îmi atrăgeau atenția, dar continuau cu propoziția: până nu ți se consumă ce ai de consumat, te înțeleg sau să se închidă cercul. Și când s-a închis și acum cercul (n. red. despărțirea de Cazacu) a venit fata aia și mi-a zis: nu-mi vine să cred cât de mișto ești. Ești fata pe care am cunoscut-o acum zece ani. Eu acord șanse oamenilor, îmi doresc ca oamenii să fie buni, indiferent că e o relație de iubire sau de prietenie. Îmi doresc ca ei să fie buni, să vadă că ei pot fi fericiți și în alte circumstanțe”, a mai dezvăluit Ramona Olaru în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”.

