Ramona Olaru, vacanță cu peripeții: „Am fost dezbrăcată și căutată peste tot”. Ce a pățit asistenta la ieșirea din Tel Aviv

Ramona Olaru s-a bucurat din plin de zilele libere de Paște și a decis să petreacă departe de casă anul acesta. Pentru sărbătorile de Paște, asistenta de la Neatza a ales Ierusalimul, acolo unde a primit lumina învierii chiar de la Mormântul Sfânt. Cu toate că pe rețelele de socializare s-a afișat fericită și părea că vacanța a fost una de vis, Ramona a povestit în cadrul emisiunii că vacanța ei nu a fost una lipsită de peripeții.

Asistenta tv a povestit cum a reușit să scape de statul la coadă folosindu-se atuul său: frumusețea. Ramona Olaru le-a povestit lui Răzvan și Dani cum a deci să-i facă ochi dulci unui polițist pentru a intra mai repede la mormântul sfânt. Bineînțeles că oamenii care stăteau la coadă în spatele ei s-au scandalizat, însă Ramna nu voia decât să ajungă mai repede la destinație.

„De obicei, în fiecare an, de Paște, acolo oamenii se calcă în picioare, sunt mii și mii de oameni, din mai multe țări, ortodocși, bineînțeles, și nu se intră foarte ușor. Stau 5-6 ore la rând, dar pentru că acolo în față erau vreo 20 de milițieni care păzeu intrările, m-am gândit să fac ochi dulci unuia dintre ei ca să mă bage și pe mine. Și fix asta am făcut și i-am zis pe limba lui. A fost plăcut plăcut pentru mine să mai repet și eu limba ebraică. Nu o mai știu la fel de bine, dar m-am descurcat. Nu mai știu toată propoziția cum am formulat-o. I-am zis și m-a băgat pe altă intrare și oamenii s-au supărat. Sunt șase intări folosite la mormântul sfânt, de fapt, cea de-a șaptea nu este folosită. Ei încă îl așteaptă pe Mesia care va intra pe poarta respectivă. M-am rugat pentru fiecare în parte. V-am adus niște lumânări”, a povestit Ramona Olaru la Neatza cu Răzvan și Dani.

În afară de pățania amuzantă de la mormântul Sfânt, Ramona Olaru a povestit și cum a rămas fără bagaje la întoarcerea în țară.

„Lor le-a plăcut atât de mult de mine încât au vrut să rămână cu ceva de la mine. Au zis: ce rost are să-ți mai trimitem și bagajul? M-au controlat la piele, m-au dezbrăcat și m-au controlat prin toate orificiile, nu glumesc. Așa se întâmplă de fiecare dată când intri sau ieși din Tel Aviv. Ești dezbrăcat și căutat. Problema la mine a fost că aveam o lenjerie cu clopoței, așa să mai am eu lenjerie specială. Eu nu mi-am dat seama, mi-am pus și eu lenjeria aia mișto și la mijloc clopoței și mi-a zis: ce se întâmplă? Hai, dezbrăcarea”, a mai povestit Ramona Olaru în cadrul emisiunii.