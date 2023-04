Ramona Olaru, primele imagini împreună cu iubitul milionar. În ce ipostază romantică s-a fotografiat alături de bărbatul misterios

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au format un cuplut timp de mai bine de un an și chiar au fost logodiți, însă recent, și-au spus adio. După mai multe împăcări și despărțiri vedeta și fostul iubit au decis să pună punct definitiv relației și fiecare și-a văzut de viață.

În timp ce fostul motociclist și-a găsit rapid alinarea în brațele unei alte femei, cu care s-a și stins deja focul pasiunii, nici prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a stat de-o parte. Frumoasa vedetă s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios, punând-și pe jar admiratorii.

Cum s-a pozat Ramona Olaru alături de un bărbat misterios. Cine ar fi noul ei iubit

Deși în urmă cu doar o lună, aceasta susținea că este singură, dar fericită, acum a luat internauții prin surprindere. În cele mai recente postări de pe rețelele sociale, aceasta pare că se simte extrem de bine în brațele unui bărbat misterios.

Ramona Olaru a postat o serie de Insta Story-uri în care apare ținându-l de mână pe partenerul ei sau chiar zâmbind cu gura până la urechi, în compania iubitului misterios, semn că este la un pas de a-și asuma public relația.

Este deja evident că cei doi se simt foarte bine unul în compania celuilalt și petrec timp de calitate împreună. Cu toate că frumoasa prezentatoare de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a declarat, până în prezent, că ar fi într-o nouă relație, continuă să distribuie în mediul online imagini care dau altceva de înțeles.

Cum s-a terminat relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu: „Pur și simplu am dispărut”

Ramona Olaru a povestit cum s-a terminat relația dintre ea și Cătălin Cazacu. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă au decis să pună „stop”.

Ramona Olaru a decis să-i spună adio lui Cătălin Cazacu și a dat de înțeles că, deși a iertat mult în trecut, de data aceasta nu a mai stat foarte mult la discuții. Invitată în cadrul podcastului moderat de Nasrin Ameri, Ramona Olaru a vorbit despre greșelie făcute în relații, ce ar accepta și ce nu ar mai accepta.

„Am învățat în ultimii ani să fiu o persoană atât de finuță și atât de a păstra pentru mine ce e greșit la ceilalți pentru că dacă aș vorbi, doamne... dacă ați cunoaște oamenii care au trecut prin viața mea, v-ați pune singuri pământ pe voi și v-ați duce la doi metri. Dar sunt atât de mândră de mine că sunt zen”

Eu ajung greu în punctul în care să zic <stop>. Ultima dată așa a fost. Eu nu mai vorbesc, dar a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în 33 de ani. De fapt, nici nu am mai zis „nu”. Eu pur și simplu am dispărut. Ți-aș arăta telefonul, dar sunt o lady”, a povestit Ramona Olaru.

