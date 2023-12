Ramona Olaru își va petrece Revelionul departe de casă. Ce destinație exotică a ales vedeta

Ramona Olaru a ales să-și petreacă Revelionul departe de casă. Frumoasa asistentă a ales o locație de vis.

Ramona Olaru, frumoasa matinală, a ales să-și petreacă ultimele zile din an într-o locație exotică. După toată munca și dezamăgirile de peste an, aceasta se bucură de o vacanță relaxantă sub razele soarelui.

Ce destinație exotică a ales Ramona Olaru pentru a-și petrece Revelionul

Frumoasa asistentă a ales Barbados pentru trecerea dintre ani. Aceasta se bucură de soare, de nisipul fin și de băuturi fine pe insula exotică.

Celebra cântăreață Rihanna este originară din Barbados. Aceasta chiar a fost desemnată cetățean de onoare, fiind un ambasador al insulei din 2018.

Ramona a văzut și casa faimoasei artiste, chiar a împărtășit un filmuleț cu urmăritorii săi.

„Gata cu vizitele. Mie-mi place să stau la plajă, să mă bronzez de toți banii”, spune ea într-un clip postat pe InstaStory, după ce a vizitat o distilerie de rom, înființată în 1703.

Printre alte activități, Ramona a făcut snorkeling și chiar a încercat să învețe să facă surf: „Această experiență senzațională!” Ea a declarat pe contul său de Instagram că experiența de a face surf a fost una dintre cele mai frumoase din vacanță.

Frumoasa matinală a întâlnit niște italieni, care i-au făcut vacanța mai frumoasă încercând să o învețe să facă surf.

De asemenea, ea spune că a încercat la distilerie toate variantele de rom, deși nu este o fană a acestei băuturi alcoolice: „Back to margarita!”

După toate dezamăgirile în dragoste suferite de Ramona, aceasta glumește că i-ar lăsa un mesaj faimosului pilot de Formula 1 Charles Leclerc, însă există și un impediement: „E cam mic de înălțime.” „Poate nu mai e cu fata aia”, continuă ea.

Lăsând gluma la o parte, tânăra este recunoscătoare pentru anul care stă să se încheie și se bucură că a rămas o persoană puternică. Potrivit unei surse, Ramona și-a propus ca la miezul nopții să închine pentru forța sa interioară de care a dat dovadă în momentele grele: „Pe 31, la miezul nopții, am să ridic un pahar pentru toată puterea pe care am avut-o și o am să trec peste lucruri greu de imaginat! Pentru femeia care am ajuns și pentru cea care voi continua să fiu!”

Aceasta a povestit recent în podcastul lui Jorge dezamăgirile în dragoste pe care le-a trăit de-a lungul timpului:

„Cred că m-a ajutat. Când am aflat exact. Noi femeile mai suntem nebune și mai zicem: <<Mamă, mă-nșală, că vorbește, că face.>> Asta e altceva cu presupunerea. Dar când vezi cu ochii tăi… Tu îi vezi dezbrăcați pe amândoi în fața ta. Nu vorbesc despre subiectele acestea pentru că s-au dus, dar ca idee, imaginea. Imaginea a existat, la un moment dat, în viața mea.

Cred că m-a ajutat extrem de mult să văd imaginea asta. Pe secundă, am rămas mută, îți dai seama. N-am știut cum să reacționez. OK, asta este, și am plecat. Și am stat și m-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație. Să mă întorc, să ne împăcăm, să facem, să dregem. De ce să mă împac?

De ce aș împărți un om cu cineva? De ce? Dacă vrei să stai cu mine, ok! Dacă nu mai vrei să stai cu mine că nu îți mai place, că nu mă mai iubești, că nu mă mai...zi-mi frumos, băi, uite așa, eu mă duc cu Basilica. Știi ce zic? A fost dur! A fost o telenovelă!

Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu din viața mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot!”