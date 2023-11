Ramona Olaru își dorește să devină mamă. Ce pretenții are de la cel care va fi tatăl copilului său

Ramona Olaru și-a achiziționat luna trecută un apartament, iar acum se gândește la maternitate. Totodată are anumite pretenții de la bărbatul care o va face mamă.

Ramona Olaru are pretenții de la bărbatul care o va face mamă | Antena 1, Instagrarm

Ramona Olaru este acum proprietarea unui apartament de lux într-un complex rezidențial. Aceasta și-a dorit un apartament spațios pentru un dressing încăpător, dar unde să aibă loc și animalele sale de companie.

„Până în vreo 300.000 €. Dacă îl iei acum, pentru că încă nu e gata, e mai ieftin și depinde și de suprafață, dar eu am ales unul dintre cele mai mari. Pentru că aveam nevoie, acum s-a mărit familia și probabil că o să se mai mărească. Mă refer la copilașii mei cu patru picioare, am două pisici, aveam un șoarece pe care îl cheamă Laurențiu.

Mi-am mai luat doi pârși africani pitici, sunt a doua deținătoare de asemenea animale din această țară. Și mai vreau să-mi iau o Chinchilla, dacă vrea cineva să mi-o facă cadou, o primesc. La amenajare am un spațiu special pentru aceste terarii, pentru pisicuțe și așa mai departe”, spune ea despre apartamentul mult visat în cadrul unui interviu.

Ea a semnat la începutul lunii octombrie actele și a mărturisit că a impus deja o regulă strictă în propria casă.

„N-am terminat casa și nu aduc pe nimeni la mine în casă. O să fiu foarte atentă cine o să-mi calce pragul. Abia acum m-am apucat de amenajări. O să mai dureze câteva luni. O fac de la început cu profesioniști exact cum îmi doresc, ca să fie casa visurilor mele”, a mărturisit Ramona Olaru, potrivit unei surse.

Ce pretenții are de la cel care va fi tatăl copilului său

Frumoasa asistentă și-a dorit întodeauna un loc pe care să-l numească acasă, iar în acest an și-a îndeplinit visul.

De asemenea, Ramona a mărturisit că își dorește să devină mamă. Însă tânăra are anumite pretenții de la bărbatul care o să fie tatăl copilului. Și anume, să dețină o casă mai mare decât a ei.

„Camera de copil va fi făcută la el, dacă e, căci el va trebui să aibă o casă mai mare decât a mea, să avem loc toți ca familie”, dezvăluie matinala într-un interviu acordat celor de la Cancan.

Aceasta le-a mărturisit și că noul său apartament are 130 de metri pătrați, are terasă, trei camere și un dressing. Ea este foarte entuziasmată, deoarece în luna februarie ar trebui să se mute în noua casă, în Pipera: „Am treabă multă, am foarte multă treabă.”

Frumoasa asistentă își ține totuși relația departe de ochii presei și de rețelele de socializare. De-a lungul timpului și-a dat seama că astfel lucrurile stau mult mai bine, fiind mult mai fericită și împlinită.