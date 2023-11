Ramona Olaru și-a cumpărat primul apartament. Asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani a stat mulți ani în chirie

Ramona Olaru și-a cumpărat primul apartament, după ce a stat mulți ani în chirie. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani este foarte încântată de achiziția pe care a făcut-o. Vedeta își dorea de mult să aibă casa ei.

Ramona Olaru și-a îndeplinit visul. Asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a achiziționat primul apartament, iar vestea a fost dată chiar de ea în mediul online. Aceasta s-a filmat în timp ce semna actele.

După mulți ani în care a stat în chirie, frumoasa blondină are în sfârșit casa ei. Vedeta este mai fericită ca niciodată pentru că a reușit să investească banii în visul său. Averea pe care strâns-o de-a lungul anilor s-a dus pe cea mai mare dorință a ei: propria locuință.

Încă de când a venit în București, Ramona Olaru a locuit în chirie. Acum a venit momentul ca asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani să aibă locul ei numit „acasă”. De altfel, aceasta așteaptă cu nerăbdare să înceapă amenajările.

Cum a anunțat Ramona Olaru că și-a cumpărat primul apartament

Pentru că este foarte activă în mediul online și își ține la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața ei, Ramona Olaru nu a uitat să împărtășească vestea cea mare cu prietenii virtuali. Așadar, aceasta a anunțat că și-a cumpărat primul apartament.

„A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, doamne, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe.

Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu”, a mărturisit frumoasa blondină pe rețelele sociale, potrivit libertatea.ro.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a muncit din greu pentru a-și achiziționa propria locuință. De asemenea, aceasta a făcut și o mulțime de sacrificii.

„Acum că am plecat și că… băi, să știți că n-am mai simțit de mult așa emoție. Am ținut mai pe liniște acest subiect, am zis acum câteva luni bune că spre finalul anului s-ar concretiza acest aspect. Gata! S-au semnat actele, am achiziționat practic prima mea casă, apartament.

Acum o să înceapă toată nebunia și o să vă țin la curent cu tot ce fac, cum o să-l aranjez. Locul meu! Îmi vine să plâng, că numai eu știu câte au fost până acum… câți pași, câte milioane de pași în toți anii ăștia. Haide, să fie bine!”, a mai adăugat Ramona Olaru, vizibil emoționată.

Ramona Olaru, despre cum și-a ajutat părinții

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani este un adevărat sprijin pentru părinții ei. Aceasta îi ajută financiar în fiecare săptămână. De asemenea, aceasta a povestit și despre faptul că muncește de la o vârstă fragedă.

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și mai am câte un moment, seara, când ajung acasă, și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu. Deși nu am fost așa cu Divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc.

Îți dai seama, a trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore”, a mai spus ea, conform sursei citate.