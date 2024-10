Randi a fost prins drogat la volan. Ce substanțe interzise consumase artistul înainte de a se urca în mașină

Duminică, 11 februarie 2024, Randi a fost prins sub influența unor substanțe interzise la volanul mașinii sale. Rezultatul probelor au fost făcut public abia acum. Iată ce se întâmplă cu artistul.

Randi a fost prins sub influența unor substanțe interzise la volanul mașinii sale | Instagram

Începutul anului a venit cu o situație dificilă pentru Randi. Cântărețul a fost oprit de poliție pentru un control de rutină pe data de 11 februarie 2024. Mai mult, acesta a efectuat un test pentru a vedea dacă a consumat sau nu substanțe interzise.

Rezultatul a fost pozitiv, fapt pentru care a fost „condus la o unitate spitalicească, unde i-au fost prelevate probe biologice, pentru stabilirea eventualei prezențe în organism a substanțelor psihoactive”, potrivit comunicatului de poliție.

Citește și: Randi, dezvăluiri neașteptate despre viața sa amoroasă. Ce a spus artistul: „Eu n-am iubit niciodată”

„La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, pe D.N. 1, în zona localității Săftica, căruia i-au solicitat să se supună testării cu aparatul drugtest, însă acesta a refuzat.

Articolul continuă după reclamă

Buletinul de Analiză Toxicologică transmis de I.N.M.L., a confirmat prezența în organism a unor substanțe psihoactive”, se mai arată în acest, conform spynews.ro.

Ce se întâmplă cu Randi după ce a fost prins drogat la volan. Ce substanțe interzise consumase artistul

În urma testelor efectuate s-a constatat faptul că Randi s-a urcat la volan după ce consumase canabis și cocaină. Pe numele artistului a fost deschis un dosar penal pe motivul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

„În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Facem precizarea că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai evidențiază în comunicatul poliției.

Lista medicamentelor care dau rezultate fals pozitive la DrugTest

Având în vedere noua lege dată în privința testelor pentru substanțe interzise, șoferii trebuie să țină cont de un aspect important. Există mai multe timpuri de medicamente care dau rezultate fals pozitive la DrugTest. Iată care sunt acestea:

• Aspacoș;

• Caffetin;

• Codamin P;

• Fasconal;

• Ibuvalen Duo;

• Nurofen Plus;

• Solpadeine comprimate;

• Solpadeine Extra comprimate efervescente.

Citește și: Nicolae Guță, declarații halucinante după ce fiul lui ar fi fost prins drogat la volan. Mașina lui Nicu a sărit în sanț | VIDEO

De asemenea, medicamentele care conțin PSEUDOEFEDRINĂ (cele destinate tratării simptomelor de răceală și gripă) pot da un rezultat fals pozitiv pentru consumul de amfetamine. Cele mai comune medicamente care conțin această substanță sunt:

• Bioflu/ Bioflu Plus;

• Advil/Ibusinus/Modafen/Nurofen/Paduden – Răceală și Gripă;

• Ibugrip Plus;

• Ibuvalen Flu;

• Larofen Plus;

• Parasinus/Parasinus Penta;

• Prosinus;

• Tedolfen.

Rareori, consumul de IBUPROFEN simplu poate duce la testarea pozitivă.

„În ceea ce privește alimentele, consumul unei cantități mari de mac, dar și băuturile de tip apă tonică (Schwepps tonic, Evervess), pot duce la pozitivarea testului rapid antidrog”, a fost scris pe contul unei farmacii din țară.