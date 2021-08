Reacția acidă a Anamariei Prodan, după zvonurile apărute în presă despre căsnicia sa cu Laurențiu Reghecampf: "Copilul meu suferă"

Se pare că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în continuare în vizorul presei. După ce s-a zvonit cu cei doi vor divorța, acum se vorbește despre o posibilă amantă a antrenorului de fotbal. Deși a ignorat speculațiile o perioadă lungă de timp, impresara a răbufnit și a reacționat dur pe rețelele sociale.

Ce reacție a avut Anamaria Prodan pe Internet, după zvonurile despre divorțul de Laurențiu Reghecampf

De curând, Anamaria Prodan a publicat pe contul de Instagram o imagine mai veche cu soțul ei și cei patru copii. Tabloul de familie a întors imediat atenția internuților, însă mesajul de la descrierea imagini nu a putut să treacă neobservat.

Prin intermediul imaginii, impresara a ținut neapărat să lămurească lucrurile. Aceasta a dezvăluit că familia ei este bine și că toate speculațiile apărute în presă despre Laurențiu Reghecampf îl fac pe fiul lor cel mic să sufere.

Citește și: Anamaria Prodan, imaginile cu bustul voluptos și picioarele lungi care i-au făcut pe fani să racționeze imediat

"Familia îți dă exchilibru, respect, liniștea și dragostea! Ne naștem cu 3 NUME... Numele de familie, numele pe care ni-l dau părinții la botez și cel mai important nume pe care ni-l facem prin ceea ce facem! 🙏❤️🙌", a scris ea.

Mai mult decât atât, Anamaria Prodan a reacționat acid printr-un comentariu la imagine. Aceasta a cerut să nu se mai facă speculații despre căsnicia pe care o are cu Laurențiu Reghecampf.

"Chiar nu aveți pic de conștiință și inimă? Chiar scrieți orice în goana după bani? Nu aveți copiii care merg la școală și vin triști acasă pentru că un copil a râs de familia lui? Nu vă pasă că distrugeți și otrăviți mintea și sufletele copiilor!? In toți acești ani de când mă cunoașteți, cred că am fost un om integru care a spus mereu adevărul și am fost prima care a recunoscut când și dacă a greșit!

Azi vă rog în numele familiei mele și a copiilor mei să opriți acest linșaj mediatic deoarece copilul meu minor, Laurențiu Jr, suferă cumplit când citește despre tatăl lui și despre familia lui. Vă rog să aduceți dovezi solide pentru fiecare lucru sau faptă pe care o menționați zilnic în presă. Despre bețiile lui Reghe, despre amantele lui Reghe. Cine sunt și de unde vin? Ce a furat din casa lui să dea amantelor? Sincer vorbind, de câțiva ani este vizibila ura aceasta față de el! Față de familia noastră!", a spus Anamaria Prodan, vizibil afectată de toată situația.

Citește și: Anamaria Prodan, surpinsă în compania unui bărbat celebru, după zvonurile despre un posibil divorț de Laurențiu Reghecampf

"Tot de ani de zile v-am spus să luați exemplu de la Reghecampf, omul în care a crezut tot fotbalul românesc și omul în care s-a regăsit fiecare bărbat care își divinizează familia. Eu cred cu tărie ca REGHECAMPF nu merită un asemenea tratament. Ați scris că a plănuit divorțuri, eu spun că a plănuit cum să își crească nepoții. REGHECAMPF nu a plănuit să fure banii familiei, ci a plănuit cum sa-i înmulțească! REGHECAMPF nu a plănuit să își părăsească familia, ci a plănuit să o vadă fericita! REGHECAMPF este un om minunat.", a mai adăugat ea.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi