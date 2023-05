Reacția Simonei Halep, după ce a aflat ce s-a întâmplat în cazul dopajului: „Când o să se termine?”

Halep consideră că ITIA a dat dovadă de ipocrizie, deoarece declara că este hotărâtă să aibă o comunicare într-o manieră empatică, eficientă şi “în timp util” cu ea, deşi în acelaşi timp cerea oficial amânarea audierii, scrie News.ro.

Simona Halep, mesaj în mediul online, după ce a aflat că s-a amânat, din nou, audierea în cazul ei de dopaj

“Sunt din nou extrem de şocată şi dezamăgită de atitudinea ITIA. În timp ce ITIA, prin reprezentantul său Nicole Sapsead afirma public în urmă cu trei zile că ITIA ‘rămâne hotărâtă să comunice cu doamna Halep într-o manieră empatică, eficientă şi în timp util’, în acelaşi timp cei de acolo cereau oficial Tribunalului să îmi amâne audierea... pentru a treia oară.

ITIA spune public ceva, în timp ce în mod privat face altceva. Am cerut în mod repetat să fiu audiată şi ITIA a căutat în mod repetat să se amâne audierea.

Când va înceta? Pun din nou această întrebare. Am dreptul la o audiere rapidă. Astfel de acţiuni îmi încalcă drepturile.

Simona”, este mesajul sportivei.

Antrenorul Patrick Mouratoglou a reacţionat rapid, cu un comentariu scurt şi la obiect: “Politica jocului dublu. Jocul pe care îl fac din ziua 1”.

Zilele trecute, Simona Halep a reacţionat printr-un mesaj postat în social media după ce Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului a anunţat că sportiva ar fi comis a doua încălcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor în paşaportul său biologic”.

Halep acuză ITIA de hărţuire şi că încearcă insistent să îi dovedească vinovăţia deşi ea nici măcar nu s-a gândit vreodată să folosească o substanţă interzisă, notează News.ro.

Simona Halep a menţionat că aşteaptă audierea din 28 mai în cazul său de dopaj, la care speră că va avea parte de o comisie formată din judecători independenţi şi imparţiali.

“Din 7 octombrie, când am fost acuzată de ITIA cu suspiciunea de dopaj, am trăit cel mai urât coşmar trăit vreodată în viaţa mea.

Nu doar mi s-a murdărit numele în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA dintr-un motiv pe care nu îl pot înţelege, de a-mi dovedi vinovăţia în timp ce eu nici măcar nu m-am gândit VREODATĂ să iau vreo substanţă interzisă.

Am încercat de două ori să am oportunitatea de a fi judecată de un Tribunal Independent şi ITIA a găsit în mod constant motive de amânare.

Acum că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au descoperit o aşa-zisă evoluţie care nu e normală a sângelui meu. Trei experţi renumiţi la nivel mondial, care mi-au analizat testele de sânge, au spus clar că sângele meu este absolut normal.

Mă simt neajutorată în faţa acestei hărţuiri şi a motivaţiei lor de a-mi dovedi vinovăţia pentru ceva ce nu am făcut niciodată. Subliniez, toată viaţa mea am fost total împotriva oricărei forme de trişare. Nu este ceva potrivit cu valorile mele.

Singurul lucru pe care îl sper, în acest moment, este să am posibilitatea de a avea în sfârşit acces la judecători independenţi şi imparţiali la un Tribunal, care îmi va da şansa de a-mi dovedi nevinovăţia.

Am încredere totală în justiţie şi abia aştept ca în sfârşit să îmi pot prezenta cazul la audierea programată la sfârşitul lunii mai, după câteva amânări ale ITIA.

Susţinerea apropiaţilor mei, lumea tenisului şi fanii mei mi-au dat curajul de a continua să mă antrenez în fiecare zi şi de a lupta pentru adevăr. Nu vă pot mulţumi de ajuns pentru asta.

Love, Simona”, este mesajul postat de sportivă, pe Instagram.

În octombrie 2022, sportiva din Constanţa anunţă că a fost depistată pozitiv cu roxadustat.

"Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele.

In toată cariera meaa, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, spunea atunci Halep.

