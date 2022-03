Reese Witherspoon împlinește 46 de ani. Cum arată astăzi celebra actriță

Reese Witherspoon, faimoasa actriță cu o carieră impresionantă în lumea cinematografiei, își sărbătorește ziua de naștere.

Frumoasa actriță se mândrește cu cariera sa de succes, pentru că nu e doar actriță, dar și regizor și scriitoare. De-a lungul anilor, Reese a câștigat numeroase premii pentru activitatea ei. Actrița a câștigat un premiu al Academiei de Film, 2 Globuri de Aur, un premiu de la British Academy Film Award și multe altele.

Reese Witherspoon, un chip veșnic tânăr la 46 ani

Reese a împlinit 46 ani, dar chipul ei pare că nu înregistrează trecerea timpului. Frumoasa blondină are o siluetă de adolescentă și un chip veșnic tânăr, cu foarte puține riduri. Prin urmare, frumoasa actriță pune foarte mare preț pe imaginea ei, apelând la o alimentație sănătoasă, sport și numeroase tratamente faciale care să o mențină tânără.

În 2006 și în 2015, publicația Times a numit-o pe frumoasa Reese Witherspoon una dintre cele mai influente personalități din lume. În 2019, revista Forbes a numit-o una dintre cele mai puternice 100 de femei din lume.

Reese Witherspoon s-a lansat în lumea filmului încă din adolescență. Ea a debutat pe micile ecrane după ce a primit un rol în filmul The Man in the Moon, în 1991.

Reese Witherpoon se mândrește cu cariera ei de succes

Unul dintre rolurile care i-au încununat cariera a fost cel din filmul Cruel Intentions, în 1996, cel din Blonda de la Drept, în 2001 și cel din comedia romantică Sweet Home Alabama, din 2003.

Actrița are o carieră strălucită de care este foarte mândră, dar la fel de mândră e și de familia ei. Frumoasa blondină este mama a trei copii.

Actrița are doi copii din căsnicia cu fostul ei soț, Ryan Phillippe, pe Ava, în vârstă de 21 ani, și pe Deacon, în vârstă de 17 ani. Cu actualul ei soț, Jim Toth, Reese are un băiețel în vârstă de 8 ani pe nume Tennessee James. Actrița și Jim Toth s-au căsătorit în 2011.

Pe plan profesional, Reese nu a excelat doar ca actriță, dar și ca producător și regizor. Actrița a produs și a jucat în filmul Wild, din 2014, unde a avut rolul lui Cheryl Strayed. Pentru acest rol, ea a primit cea de-a doua nominalizare la Premiile Academiei la categoria Cea mai bună actriță.

Reese Witherspoon a jucat și a produs serialul Big Little Lies (2017-2019), apoi în serialul The Morning Show (2019) alături de Jennifer Aniston și miniseria Little Fires Everywhere (2020).

Faimoasa actriță are și propriul ei brand de haine numit Draper James. De asemenea, actrița se implică foarte mult în organizații caritabile de ajutorare a femeilor și copiilor.

