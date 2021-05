Regina Elisabeta a II-a a fost păcălită să-și dea acordul pentru interviul Prințului Harry. Despre ce a crezut că va fi vorba

Înainte de a da interviul pentru Oprah și a filma mini-seria pentru Apple TV , Prințul Haryy a cerut acordul casei regale a Marii Britanii, doar că Regina Elisabeta a II-a nu a știut că informațiile divulgate de Ducele de Sussex vor crea controverse.

Regina Marii Britanii credea că nepotul său va vorbi despre sănătatea mentală a veteranilor de război, dar a avut parte de o surpriză neplăcută, potrivit unei surse care a dezvăluit totul pentru Daily Mail.

Regina Elisabeta nu știa că Prințul Harry va acuza familia regală de “nepăsare și lipsa grijei”. O sursă apropiată a casei regale a dezvăluit că Majestatea sa a fost complet surprinsă când Harry a dezvăluit toate acele informații și mai ales când a spus că el nu mai are încredere în rudele sale.

În interviul cu Oprah Winfrey pentru serialul pe care Prințul Harry îl co-produce, a povestit că tatăl său, Prințul Charles, i-a lăsat pe copiii săi să sufere și a acuzat că media și monarhia din Marea Britanie au încercat să îi “păteze imaginea soției sale”.

Despre ce a crezut Majestatea Sa că va fi, de fapt, documentarul

Surse apropiate spun că Regina Elisabeta a II-a și-ar fi dat acordul încă din 2018 atunci când Prințul Harry a propus să lucreze la un documentar cu Oprah Winfrey despre sănătatea mentală.

Cu toate acestea, direcția în care au luat-o discuțiile din show-ul The Me You Can't See (Omul pe care nu îl vezi) a fost una înșelătoare. Dacă familia regală ar fi știut motivul din spatele acestui titlu, cu siguranță Prințul Harry nu arm ai fi primit acordul rudelor sale.

“Toți cei din familia regală sunt îl compătimesc pe Prințul Harry pentru trauma pe care a dezvăluit-o și a vieții sale tulburate, dar cu toții sunt deranjați și supărați pentru că el a împărtășit aceste informații la un show internațional”, spune sursa apropiată a casei regale.

“Cu siguranță detaliile intime despre perioadele sale dificile “, a mai adăugat sursa.

Regina Elisabeta a II-a a crezut că nepotul său va vorbi despre imporotanța veteranilor militari care au nevoie de sprijinul și ajutorul specialiștilor pentru sănătatea lor mentală după ce întorc la viața civilă, lucruri despre care el a mai vorbit în fața bunicii sale în trecut.

“Consider că sănătatea mentală – fitness-ul mental – este cheia unei conduceri puternice, a comunităților productive”, a declarat Prințul Harry în 2019.

Cât de afectată a fost Regina Elisabeta a II-a după dezvăluirile Prințului Harry

O sursă apropiată de-a Regineri Elisabeta a declarat pentru publicația Mail: “Bunica lui Harry a luat declarațiile lui foarte personal și este extrem de supărată din cauza celor spuse de Prințul Harry, în special din cauza comenatriilor despre cum l-a crescut Prințul Charles, sugerând că tatăl său nu a știut cum să îl ajute mai mult de atât din cauza felului în care el a fost crescut la rândul lui. A fost foarte supărător”.

Se pare că Prințul Harry l-a criticat și l-a pus într-o lumina proastă pe tatăl său, spunând că Prințul Charles l-a făcut să sufere în copilărie.

“Tatăl meu obișnuia să îmi spună când eram mic…”Ei bine, așa a fost și pentru mine și la fel va fi și pentru tine””, a dezvăluit Prințul Harry în vârstă de 36 de ani.