Regina Elisabeta a II-a nu a avut voie să facă aceste 10 lucruri banale pentru oamenii de rând. Care sunt cele mai bizare lucruri

Există anumite protocoale regale pe care Regina Marii Britanii trebuie să le respecte cu strictețe.

De la unele reguli, nici măcar Regina, care are autoritate supremă, nu are voie să se abată. Chiar dacă pot părea bizare și extrem de banale, Maiestatea Sa nu are voie să le facă.

10 lucruri pe care Regina Elisabeta a II-a nu le-a făcut niciodată

Nu are voie să facă selfie-uri

Regina Elisabeta a II-a nu are propriile profile de pe rețelele de socializare, dar fotografii cu ea apar pe conturile de Instagram și de Facebook are casei regale a Marii Britanii. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste poze nu este un selfie pentru că Regina nu are voie să facă astfel de fotografii cu fanii săi.

Nu are voie să deschidă cadouri de Crăciun

În dimineața zilei de Crăciun, fiecare dintre noi știe cât de mare e bucuria de a deschide cadouri. Acesta nu este și cazul Reginei. Încă din epoca Victoriană, cadourile sunt desfăcute pentru ea de către cineva în timpul ceaiului pe care îl servește întreaga familie.

Nu și-a obținut niciodată permisul de conducere

Deși îi place foarte mult să conducă, Regina Elisabeta a II-a nu a dat examenul de conducere și nu are permis de conducere. Datorită faptului că are puterea unică de monarh în stat, Regina este singura din Marea Britanie care nu are permis, iar mașinile ei nu au nici număr de înmatriculare.

Nu a ieșit niciodată la întâlniri romantice

Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au avut parte de o nuntă ca în basme, dar înainte de a se căsători cei doi nu au ieșit niciodată la o întâlnire romantică. Regina și Prințul Philip s-au cunoscut pe când ea avea doar 13 ani și s-au îndrăgostit pe loc, trimițându-și mereu scrisori de dragoste.

Nu a fost niciodată la școală

Regina Elisabeta a II-a și sora ei, Prințesa Margareta, au fost ultimele membre ale familiei regale care au fost școlite acasă. Regina a avut parte de cei mai buni profesori de la care a învățat toate materiile importante.

Nu a votat niciodată

Regina Elisabeta a II-a nu a avut niciodată voie să își exprime preferințele politice și, deși are drept de vot, nu a făcut asta niciodată. Familia regală a impus o regulă pentru toți membrii ei de a fi neutrii din punct de vedere politic.

Nu are pașaport

De-a lungul anilor, Regina Elisabeta a II-a a călătorit foarte mult, atât singură, cât și alături de soțul ei, Prințul Philip, dar nu a avut niciodată pașaport.

Nu și-a hrănit niciodată singură câinii

Se știe deja că Regina Elisabeta a II-a îndrăgește foarte mult rasa de câini Corgi și a avut de-a lungul anilor mai mulți câțeluși. Deși îi sunt foarte dragi, Regina nu i-a hrănit niciodată singură, dar i-a scos adesea la plimbare. Câinii Reginei au chiar și un bucătar destinate doar pentru ei, care le pregătește în fiecare zi mesele.

Nu are voie să își celebreze ziua de naștere chiar de ziua ei

Aceasta este o tradiție ce se păstrează încă din 1748, conform căreia un rege sau o regină nu au voie să își sărbătorească ziua de naștere chiar la data la care s-au născut. Astfel, Regina Elisabeta a II-a își sărbătorește ziua de naștere în stil mare vara, când poate să facă o adevărată petrecere cu cei dragi. Deși e născută pe 21 aprilie, petrecerea de ziua ei are loc mereu în a doua sâmbătă din iunie.

Nu arată semne de afecțiune în public

Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au trăit o poveste de dragoste extraordinară și deși s-au iubit enorm, nu și-au arătat niciodată gesture de afecțiune în public. Uneori s-au ținut de mână, dar nu s-au sărutat sau îmbrățișat niciodată în public.