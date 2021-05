De ce folosește Familia Regală telefoane vechi, cu fir. Un expert regal a explicat care este motivul

După ce Regina Elisabeta s-a mutat la castelul Windsor pentru a se izola, aceasta a fost surprinsă de nenumărate ori folosind un telefon rotativ de modă veche. La începutul acestei săptămâni, Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a putut fi urmărită într-un videoclip vorbind la un telefon cu fir, la fel ca al Reginei.

Deși Ducesa obișnuiește să folosească telefonul mobil pentru activitățile zilnice, atât ea, cât și William, în vârstă de 38 de ani, au tendința de a folosi telefonul fix atunci când vine vorba de dirijarea problemelor administrative.

În luna martie a anului trecut, în timpul primului lockdown, William a fost fotografiat vorbind la telefon cu CEO-ul Mind Charity, Paul Farmer, despre importanța sănătății mintale. Conferința a avut loc de la un birou din Palat, iar Prințul William a folosit un telefon cu cablu.

Ducesa de Cornwall a fost, de asemenea, fotografiată de mai multe ori de-a lungul pandemiei, păstrând legătura cu oamenii din casa ei scoțiană Charles, Birkhall, prin intermediul unui telefon cu cablu.

De ce folosește Familia Regală telefon cu fir

Expertul regal Phil Dampier a declarat că Familia Regală alege să folosescă telefonul cu fir pentru că este mult mai ușor de folosit atunci când au de gestionat trenuri administrative, de asemenea, a mai spus despre Regină că nu este adepta schimbărilor:.

"Regina nu crede în schimbare de dragul schimbării și, dacă se simte confortabilă cu ceva, o folosește de ani de zile", a spus Phil Dampier, potrvit Daily Mail.

Dickie Arbiter, fostul purtător de cuvânt al Reginei, a adăugat că Majestatea Sa este „foarte cumpătată” și nu consideră că are sens să schimbe ceva dacă încă îi este de folos. Mai mult, Casa Regală folosește aceste telefoane și pentru faptul că se potrivesc estetic: "Dacă locuiți într-un castel medieval, de ce să puneți ceva modern? Ai fi foarte surprins de cât de mulți oameni folosesc telefoane cu cablu - câte persoane au case în stil vechi. Acest telefon arată mai bine decât orice altceva modern", a spus acesta.

Cum e posibil ca Regina Elisabeta să aibă 2 zile de naștere

Pe data de 21 aprilie 2021, Regina Elisabeta a II-a a împlinit frumoasa vârstă de 95 de ani, chiar la câteva zilei de la înmormântarea Prințului Philip. Cei care i-au fost alături în această zi specială au fost membrii familiei, care nu și-au dorit să o lase singură.

Pe lângă ziua sa de naștere adevărată, Regina Elisabeta mai sărbătorește o dată în a doua sâmbătă a lunii iunie, cunoscută sub numele de Trooping of the Color, relatează cosmopolitan.com.

Deși ziua sa reală de naștere este în aprilie, Regina Elisabeta a II-a își celebrează în mod oficial ziua de naștere printr-un eveniment, care are loc în luna iunie, unde participă toți membrii ai familiei și urmăresc spectacolele aeriene militare care se realizează în cinstea sa. De asemenea, în această zi importantă toată familia participă la o ședință foto, chiar la Palatul Buckingham.

În Marea Britanie, celebrarea oficială a zilei de naștere a unui rege sau a unei regine se făcea în trecut într-o altă zi decât în ziua de naștere oficială.

Mai mult decât atât, tradiția a luat naștere în 1748, când Regelui George al II-lea a hotărât să facă aceasă regulă. Motivul pentru care a luat această decizie este faptul că ziua sa de naștere trebuia sărbătorită în iarnă, iar vremea nu îi permitea o petrecere și o paradă așa cum își dorea, lucru pentru care a realizat ce de-a doua zi de naștere ce are loc vara.

De atunci, suveranul Marii Britanii aflat la putere are dreptul să își sărbătorească ziua de naștere de două ori.