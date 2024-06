Regretul Catincăi Roman la 5 luni de la moartea mamei sale. Ce spune despre relația cu sora ei, Oana Roman

Catinca Roman, sora Oanei Roman, are inima frântă, la 5 luni de la moartea mamei ei, Mioara Roman. Catinca a vorbit și despre cel mai mare regret din viața ei.

Catinca Roman a vorbit deschis despre durerea pe care i-a lăsat-o în suflet trecerea în neființă a mamei ei. Într-un interviu pentru Fanatik, sora Oanei Roman a vorbit și despre lecțiile cu care a rămas de la mama ei.

Catinca Roman, dezvăluiri despre relația cu sora ei

Fiica regretatei Mioara Roman a povestit că nu a avut divergențe cu mama sa pentru că ea a știut mereu cum să țină pasul cu vremurile și a învățat să fie tolerantă cu cei din jur. Deși făcea parte dintr-o altă generație, Mioara Roman a fost mereu o fire deschisă.

Faptul că Mioara Roman a fost profesoară de limba arabă și că a ales să călătorească în multe țări au ajutat-o să fie mereu în pas cu modă și să vadă lumea din perspective diferite.

„În ciuda faptului că mama era destul de tradițională, avea o minte deschisă. Era foarte tolerantă cu toate personalitățile și felurile de a fi, iar de la ea am învățat multe lucruri în acest sens: să nu judec oamenii, să-i accept așa cum sunt, să fiu deschisă către toate tipurile de oameni și personalități.

Ea a ales poate o cale mai conservatoare, însă niciodată nu ne-a împiedicat să fim noi înșine. Un alt lucru pe care ni l-a învățat a fost să cunoaștem mai multe culturi, ceea ce ne oferă o mai mare deschidere”, a povestit Catinca Roman.

După moartea mamei ei, din nefericire, Catinca și Oana Roman nu au devenit mai unite. Cele două surori au acum o altă relație, dar nu au reușit să se apropie așa cum ar face două surori care sunt și prietene.

„Nu, din păcate nu! Nu am nicio explicație pentru asta. Oricum eu iau lucrurile așa cum sunt. E sora mea, țin la ea, o respect, e un om extraordinar, dar acuma știi cum e… Dragoste cu sila nu se poate. Las lucrurile să curgă. Eu sunt sigură că la un moment dat lucrurile vor lua o direcție bună”, a mai zis sora Oanei Roman.

După moartea mamei sale, Catinca și sora ei au rămas cu o datorie de 300.000 euro , suma reprezentând restanțele la plata chiriei și întreținerii vilei de protocol în care a locuit cu fostul soț, Petre Roman, pe vremea când acesta era prim-ministrul României.

Sora Oanei Roman a dezvăluit că nu a primit o moștenire considerabilă așa cum se aștepta. Ea a avut multe perioade în care a avut probleme financiare.

Catinca Roman a afirmat că singurul lucru pe care l-a moștenit este un apartament de la tatăl ei, Iosif Zilahy, fost antrenor al echipei naționale feminine de scrimă.

„Ce avere am? N-am, am un apartament, atât, lăsat de tata. E greșit, din punctul ăsta de vedere nu am primit o educație realistă, am fost îndoctrinate cu ideea că trebuie să muncești foarte mult, să meriți, banii nu contează, e greșit. Banii contează, nu trebuie să fii dependent de ei, dar contează să ai un plan financiar ”, a declarat Catinca Roman la Metropola TV.