Reuniunea pe care fanii Adela o așteptau, dintre Andreea și Nuți, “fey fetică”. Cum arată la 7 luni după încheierea serialului

Oana Moșneagu și Anca Sigartău alias Andreea și Nuți din serialul Adela au bifat o nouă apariție împreună. Duoul mamă-fiică ce a cucerit publicul cu relația inedită, dar și replicile savuroase s-au afișat în impostaze emoționante în mediul online, stârnind nostalgia fanilor.

Timp de patru sezoane, Andreea și Nuți, “fey fetică” au făcut deliciul publicului, într-unul dintre cele mai îndrăgite seriale de la Antena 1. Actrițele Oana Moșneagu și Anca Sigartău au intrat în rolul unor personaje savuroase, iar conflictele lor mamă-fiică i-au cucerit pe telespectatori. Și replicile lor celebre au rămas în memoria fanilor serialului care acum s-au putut bucura de o reuniune mult așteptată, în mediul online.

Cu ocazia zilei de naștere a Ancăi Sigartău, fosta ei colega de platou i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele se socializare, însoțit de mai multe fotografii „de pe set”.

Oana Moșneagu și Anca Sigartău, reuniunea mult așteptată de fani. Cum au apărut cele două actrițe la 7 luni după încheierea serialului Adela

Pe data de 29 iulie, Anca Sigartău a împlinit frumoasa vârstă de 56 de ani. Îndrăgita actriță care a cucerit pe toată lumea cu rolul lui Nuți din Adela a fost compleșită de urări și mesaje emoționante. Printre cei care i-au spus la mulți ani în mediul online s-a numărat și Oana Moșneagu, cele două împărtășind o relație foarte specială după multele ore petrecute la filmări.

„Ea e! “Mămica” E ziua ei! Să ne traiască sănătoasă! Să ne rămânem aproape și să imi dea Bunuțu’ multe zile pe aceeași scenă, pe același set, în aceeași încăpere cu ea, că tare o iubesc. Ca om, ca artist, ca energie. La mulți ani fericiți, Ancuță!”, a scris actrița care a intereptat-o pe Andreea în Adela, în descierea unui carusel cu fotografii în care apar împreună.

Și în comentarii au curs mesajele cu urări pentru îndrăgita vedetă, mulți amintindu-și cu mult drag de rolul ei delicios.

„La mulți ani sănătoși și fericiți,doamna Anca! M ați cucerit ca fiind Nuți” / Pozele astea mi-au adus aminte de momente în care erați unite în serialul Adela!! Mi-e dor exagerat de mult, de voi” / „Joanna cu Sassy, Lady Capulet cu doica, Nadia cu El Capitan și Andreea cu Nuti, dar cele mai dragi îmi sunt Oana cu doamna Anca, adică voi două. La mulți ani minunați ca dumneavoastră @anca_sigartau”, sunt doar câteva din comentariile fanilor.

Anca Sigartău și Oana Moșneagu se întâlnesc, din nou, pe platoul de filmare

Cuplul mamă-fiică ce a făcut deliciul telespectatorilor în serialul Adela, se reunește în cel mai nou sezon al producției Antena 1, Lia - Soția soțului meu. Anca Sigartău s-a alăturat distribuției la jumătate primului sezon în rolul lui El Capitan.

“La o maşină de curse există nişte parametri care trebuie analizaţi: agresivitatea motorului, comportamentul în viraje, frânarea, direcția, accelerația maximă. Personajul meu, care știe tot ce se poate sti despre mașinile de curse și încă ceva în plus are tot ceea ce îi trebuie pentru a-și depăși toți adversarii: este agresivă cu cei care îi pun viața în pericol băiatului ei, își tine mereu direcția corectă, alegând perfecta balansare între bine și rău, știe să iasă din încurcătura atunci când e încolţită, e deplin conștientă de valoarea ei și nu pleacă capul în faţa nimănui, chiar atunci când pare că nu are cum să câștige și când mafia îi este adversar.

Nu degeaba i se spune El Capitan… dacă mai adăugăm că este pasionată de filosofie şi ezoterism si evident ascultă rock, că are un cățel pe care îl cheamă Sena (în amintirea marelui pilot de Formula 1) și care o urmează pretutindeni și că își conduce în film propria motocicletă, avem ingredientele unui personaj memorabil, nu-i asa? Așa că nu ratați cea mai nouă producție ce poartă semnătura Ruxandra Ion, în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1. Abia aştept să ne revedem!”, spunea Anca Sigartău la acel moment.

De asemenea, la finalul primului sezon și Oana Moșneagu a bifat o apariție surpriză. Cu un look nou și un personaj diferit de cele pe care le-a adus până acum pe micile ecrane, aceasta va avea și mai multe de spus în sezonul 2 al serialului Lia - Soția soțului meu, care are premiera în curând, pe Antena 1.