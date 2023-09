Ricky Martin, ipostaza nud în care s-a filmat pe rețelele sociale. Cum a apărut și ce au spus fanii săi

Unul dintre cele mai cunoscute nume din industria muzicală, Ricky Martin, a decis să facă o mișcare neașteptată și curajoasă: artistul s-a filmat dezbrăcat pe contul său de Instagram.

Fanii, bineînțeles, au fost peste măsură de încântați să vadă cât de bine arată idolul lor la vârsta de 50 de ani.

Ricky Martin, ipostaza senzuală în care a apărut pe Instagram. S-a filmat nud și fanii au reacționat

Chiar dacă Ricky Martin a fost întotdeauna cunoscut pentru carisma și șarmul său, puțini s-ar fi așteptat la un astfel de gest. Vedeta a postat un clip în care și-a dezvăluit fizicul tonifiat, fără niciun fel de inhibiții. Fanii l-au umplut cu mesaje de admirație și laude.

Citește și: Cum arăta în adolescență Ricky Martin, celebrul star al muzicii latino. Încă de la o vârstă fragedă era un adevărat cuceritor

Deși majoritatea fanilor au fost extaziați de apariția neașteptată, au existat și voci critice care au ridicat semne de întrebare privind necesitatea unui astfel de gest. Unii au considerat că Ricky Martin ar fi putut să își păstreze decența, însă artistul nu a părut să regrete decizia. Dimpotrivă, el a fost vizibil încântat de reacțiile pozitive pe care le-a primit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ricky Martin nu s-a sfiit să împărtășească cu fanii săi secretele din spatele formei sale fizice excepționale. Acesta a dezvăluit, în urmă cu mai mult timp, faptul că menținerea unui regim de viață sănătos și exercițiile fizice sunt esențiale pentru starea sa de bine. Mesajul transmis a fost clar: vârsta este doar un număr, și ar trebui să ne simțim bine în pielea noastră la orice etapă a vieții.

Gestul său a fost unul de afirmare și de celebrare a propriei identități.

Ricky Martin a reușit să stârnească un val de reacții după ce s-a filmat dezbrăcat pe Instagram. Fanii au fost în mare parte încântați, considerând gestul artistului ca pe unul îndrăzneț și autentic. În pofida criticilor, Martin a rămas neclintit și a folosit ocazia pentru a promova o imagine sănătoasă și pozitivă a corpului. Acest eveniment arată nu numai cât de bine se simte artistul în pielea sa, dar și cât de mult își prețuiește fanii, împărtășind cu ei momente atât de personale și intime.

Citește și: Nepotul lui Ricky Martin își retrage toate acuzațiile potrivit cărora artistul l-ar fi abuzat. Cazul a fost închis

Începutul unei cariere de glorie pentru Ricky Martin. Care a fost parcursul în primii ani de strălucire

După ce a părăsit grupul Menudo, Ricky şi-a continuat studiile pentru a deveni actor. Ajuns în Mexic, i s-a oferit un rol în "Las zapatillas rojas", ce l-a ajutat să obţină un nou rol, în "Mama ama el rock". A urmat apoi telenovela "Alcanzar una estrella" şi producţia muzicală "Munecos de Papel".

Între timp, cei de la Sony Music i-au propus un contract, pentru a-l lansa în lumea muzicii, ca solist. Cu ajutorul managerului său Angelo Medina Jr,. Ricky lansează primul său album solo "Ricky Martin" în 1992, care s-a vândut în peste 500.000 de exemplare în America Latină, transformându-l în unul dintre cei mai de succes artişti debutanţi din ultimii 10 ani.

Albumul a fost timp de 41 de săptămâni pe locul 1. Toate cele şase piese extrase de pe CD - "Fuego contra fuego", "Dime que me quieres", "Susana", "El amor de mi vida", "Vuelo" şi "Ser feliz" - s-au clasat pe primele 10 poziţii ale topurilor. Albumul i-a adus opt discuri de aur în Argentina, Mexic, Puerto Rico, Chile, Columbia şi SUA, precizează site-ul cinemagia.ro.

Al doilea album, "Me amaras", a fost lansat în 1993 şi l-a propulsat spre câştigarea premiilor Billboard şi Best New latin Artist. Şi-a mutat din nou domiciliul, de data aceasta la New York, unde a scos cel de-al treilea album în limba spaniolă, "A Medio Vivir", şi a jucat rolul unui barman în serialul "General Hospital", potrivit Agerpres.

În 1996 a câştigat premiul ACE Awards - "El Cancionero Más Destacado", iar în 1997 - ACE Awards - "Cantante masculino más destacado", "Mejor Concierto", "Figura masculino del ańo", "Álbum masculino del ańo", conform paginii de Facebook a artistului.

Tot în 1997, a obţinut un rol pe Broadway, în piesa "Mizerabilii" şi a lansat "Un, Dos, Tres, Maria" care-l propulsează în topurile de specialitate din lume. Anul următor, apar "Vuelve" şi "La Copa de La Vida", imnul Campionatului Mondial de Fotbal.