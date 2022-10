Cum arăta în adolescență Ricky Martin, celebrul star al muzicii latino. Încă de la o vârstă fragedă era un adevărat cuceritor

Ricky Martin, pe numele real - Enrique Martin Morales, s-a născut la 24 decembrie 1971, în cartierul Hato Rey din San Juan, Puerto Rico.

Din perioada copilăriei a început să apară în reclame tv. A urmat cursuri de dicţie şi de canto, iar la 12 ani a început să cânte în formaţia Menudo, care interpreta melodii influenţate de David Bowie şi Cheap Trick şi, ulterior, de Celia Cruz, conform site-ului cinemagia.ro.

A fost ales de studiourile Walt Disney pentru a cânta în coloana sonoră care închidea filmul "Hercules", cu melodia "No importa la distancia", în acelaşi film împrumutând vocea sa personajului Hercules, versiunea în spaniolă.

Anul 1999 i-a adus premiul Grammy pentru cel mai bun cântăreţ de muzică latino şi lansarea primului său disc în limba engleză, intitulat "Ricky Martin" - care includea hitul "La Vida Loca" -, cel mai bine vândut disc din istoria casei de discuri Columbia Records.

După ce a părăsit grupul Menudo, Ricky şi-a continuat studiile pentru a deveni actor. Ajuns în Mexic, i s-a oferit un rol în "Las zapatillas rojas", ce l-a ajutat să obţină un nou rol, în "Mama ama el rock". A urmat apoi telenovela "Alcanzar una estrella" şi producţia muzicală "Munecos de Papel".

Între timp, cei de la Sony Music i-au propus un contract, pentru a-l lansa în lumea muzicii, ca solist. Cu ajutorul managerului său Angelo Medina Jr,. Ricky lansează primul său album solo "Ricky Martin" în 1992, care s-a vândut în peste 500.000 de exemplare în America Latină, transformându-l în unul dintre cei mai de succes artişti debutanţi din ultimii 10 ani.

Albumul a fost timp de 41 de săptămâni pe locul 1. Toate cele şase piese extrase de pe CD - "Fuego contra fuego", "Dime que me quieres", "Susana", "El amor de mi vida", "Vuelo" şi "Ser feliz" - s-au clasat pe primele 10 poziţii ale topurilor. Albumul i-a adus opt discuri de aur în Argentina, Mexic, Puerto Rico, Chile, Columbia şi SUA, precizează site-ul cinemagia.ro.

Al doilea album, "Me amaras", a fost lansat în 1993 şi l-a propulsat spre câştigarea premiilor Billboard şi Best New latin Artist. Şi-a mutat din nou domiciliul, de data aceasta la New York, unde a scos cel de-al treilea album în limba spaniolă, "A Medio Vivir", şi a jucat rolul unui barman în serialul "General Hospital", potrivit Agerpres.

În 1996 a câştigat premiul ACE Awards - "El Cancionero Más Destacado", iar în 1997 - ACE Awards - "Cantante masculino más destacado", "Mejor Concierto", "Figura masculino del ańo", "Álbum masculino del ańo", conform paginii de Facebook a artistului.

Tot în 1997, a obţinut un rol pe Broadway, în piesa "Mizerabilii" şi a lansat "Un, Dos, Tres, Maria" care-l propulsează în topurile de specialitate din lume. Anul următor, apar "Vuelve" şi "La Copa de La Vida", imnul Campionatului Mondial de Fotbal.

