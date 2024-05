Rochia transparentă a actriței Elle Fanning a atras toate privirile pe covorul roșu de la Cannes. Ce detaliu a atras atenția

Celebra actriță de la Hollywood Elle Fanning a purtat o rochie ieșită din comun care a atras toate privirile pe covorul roșu de la Cannes.

Frumoasa actriță a arătat ca o zână într-o rochie transparentă marca Gucci care i-a pus în valoare silueta suplă. Elle Fanning a purtat o rochie cu spatele complet decupat, cu un decolteu adânc în V, cu mâneci ca de aripi de future și o bandă în talie care i-a subliniat silueta de invidiat.

Elle Fanning a făcut furori pe covorul roșu de la Cannes

Acrița a întors toate privirile pe covorul roșu unde paparazzi au fotografiat-o din toate unghiurile, iar restul invitaților au admirat-o pentu alegerea rochiei.

Materialul plisat al rochiei transparente a oferit și mai multă eleganță ținutei ei. Pentru cea de-a 77-a ediție a Festivalului de a Cannes, Elle a ales un machiaj simplu de zi, în care tenul i-a strălucit de parcă ar fi fost proaspăt bronzată, iar părul l-a avut coafat simplu, cu cărere pe mijloc și ușor ondulat la vârfuri.

Rochia lungă până în pământ, cu o trenă superbă, a făcut-o pe actriță să pară și mai înaltă. La o privire mai atentă și atunci când au dat zoom pe poze, paparazzi au observat că în zona bustului, totul era perfect vizibil prin materialul rochiei.

Atunci când se întorcea într-o parte, Elle era în pragul unui accident vestimentar, din cauza decolteului prea adânc și a materialului prea puțin care îi acoperea bustul.

Cine e Elle Fanning

Actrița în vârstă de 26 ani și-a construit o carieră înfloritoare până la această vârstă.

Elle s-a născut pe 9 aprilie 1998 în Conyers, Georgia, SUA. Mama ei era jucătoare de tenis, iar tatăl său era vânzător de electrocasnice. Elle și-a început cariera de actriță la vârsta de 3 ani atunci când a interpretat variant mai tânără a surorii ei, Dakota Fanning în filmul I Am Sam (2001).

Apoi în anul imediat următor, Elle interpretat din nou rolul de variantă mai tânără a surorii sale în filmul Taken. Primul film în care nu a jucat alături de sora ei a fost Daddy Day Cae (2003) unde a interpretat rolul lui Jamie.

De atunci fetița a avut o carieră înfloritoare, ajungând să facă istorie la Hollywood cu talentul său actoricesc. Ea a jucat în multe filme premiate precum The Door in the Floor (2004), Because of Winn-Dixie (2005), I want someone to eat cheese with (2006), The curious case of Benjamin Button (2008), Super 8 (2011), We Bought a Zoo (2011), Maleficent (2014) și în serialul Ecaterina (2020).